Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Националите по бадминтон до 17 години са на подготвителен лагер на Белмекен

Националите по бадминтон до 17 години са на подготвителен лагер на Белмекен

  • 8 авг 2025 | 19:31
  • 273
  • 0
Националите по бадминтон до 17 години са на подготвителен лагер на Белмекен

Част от националните състезатели по бадминтон до 17 години продължават своята подготовка на високопланинска база "Белмекен". В лагера, който започна на 4 август и ще продължи до 16 август, участват Георги Рупцов, Стилиян Нановски, Елена Попиванова, Виктория Попова, Александра Пейкова и Симай Мехмедова, съобщават от българската федерация.

Към тях се присъединяват Майкъл Попов и Мария Попова от националния отбор на Франция в съответните възрастови групи.

Подготовката се провежда под ръководството на треньорите Илиян Кръстев, Михаил Попов и Иван Траков.

След лагера състезателите на България ще участват в няколко ранкинг турнира, планирани за септември и октомври.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Наказаха бивш китайски вундеркинд за умишлено губене на партии

Наказаха бивш китайски вундеркинд за умишлено губене на партии

  • 8 авг 2025 | 11:57
  • 1010
  • 0
Вече несъществуващ модул на OpenAI спечели шахматния турнир за изкуствен интелект

Вече несъществуващ модул на OpenAI спечели шахматния турнир за изкуствен интелект

  • 8 авг 2025 | 11:44
  • 1194
  • 0
България U17 на полуфинал срещу Италия на Европейския шампионат по хандбал за девойки

България U17 на полуфинал срещу Италия на Европейския шампионат по хандбал за девойки

  • 7 авг 2025 | 20:16
  • 1596
  • 0
Байерн Мюнхен трябва да се ангажира повече с хандбалния си тим

Байерн Мюнхен трябва да се ангажира повече с хандбалния си тим

  • 7 авг 2025 | 18:30
  • 843
  • 0
ММС ще предоставя регулярна информация за задълженията на спортните федерации

ММС ще предоставя регулярна информация за задълженията на спортните федерации

  • 7 авг 2025 | 17:51
  • 351
  • 0
Четвъртия състезателен ден за Рисиста порода с кметска десница и рекордните шест гари

Четвъртия състезателен ден за Рисиста порода с кметска десница и рекордните шест гари

  • 7 авг 2025 | 17:45
  • 436
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:1 ЦСКА 1948, страхотно спасяване на Галин Григоров

Добруджа 0:1 ЦСКА 1948, страхотно спасяване на Галин Григоров

  • 8 авг 2025 | 20:20
  • 5418
  • 29
11-те на Монтана и Ботев (Враца)

11-те на Монтана и Ботев (Враца)

  • 8 авг 2025 | 20:03
  • 602
  • 0
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 17619
  • 81
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 5147
  • 6
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 34941
  • 40
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 18479
  • 38