Ланс Строл с искане към Формула 1 за решаване на дъждовната криза

  • 8 авг 2025 | 19:05
  • 594
  • 1

Пилотът на Астън Мартин Ланс Строл отправи искане към шефовете на Формула 1 за решаване на кризата, в която спортът се намира в дъждовни условия.

В последните години все по-рядко и по-рядко наблюдаваме сесии на мокра писта, а основната причина за това е ниската видимост от вдигнатата във въздуха вода от колите. Именно заради тази ниска видимост стартът на надпреварата за Гран При на Белгия преди две седмици беше забвен с 80 минути и състезанието на „Спа“ започна на почти изсъхнала писта след четири обиколки зад колата на сигурността.

Защо все по-рядко гледаме Формула 1 на дъжд

„Мисля, че с увеличаването на размера на колите и гумите, въздушната пелена започна да се влошава, това е моето усещане. Видимостта е най-големият ни проблем с размера на колите и гумите.

„Състезания като това на „Спа“, с естеството на пистата и „Червената вода“, където минаваме с 300 км/ч без да виждаме нищо отвъд хълма, само по себе си създава много трудности, а с водата става още по-зле.

„Не знам дали сега нещата са по-зле, винаги е било предизвикателство, водната пелена и видимостта са най-големите проблеми. За да се състезавам в истински мокри условия, като тези на „Спа“, ние трябва да решим проблема с видимостта“, заяви Строл.

Снимки: Gettyimages

