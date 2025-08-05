Пратиха Радослав Гидженов на ЦСКА - Черно море

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за мачовете от предстоящия четвърти кръг в efbet Лига. Двубоят между ЦСКА и Черно море в събота (9 август) ще бъде ръководен от Радослав Гидженов.
Мачът Левски - Спартак (Варна) е поверен на Васил Минев, а Волен Чинков ще свири Славия - Лудогорец.
8 август 2025 г., петък, 19:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Станислав Георгиев Тодоров
8 август 2025 г., петък, 21:15 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Ботев Враца
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
9 август 2025 г., събота, 19:00 ч.
ПФК ЦСКА ЕАД - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Георги Владимиров Игнатов
9 август 2025 г., събота, 21:15 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Никола Петров Джугански
10 август 2025 г., неделя, 19:00 ч.
ПФК Левски - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918
ГС: Васил Петров Минев АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Стефан Апостолов Апостолов
10 август 2025 г., неделя, 21:15 ч.
ПФК Ботев АД - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Йордан Костадинов Иванов
11 август 2025 г., понеделник, 19:00 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Антон Симеонов Генов
11 август 2025 г., понеделник, 21:15 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Петър Димов Аспарухов
СН: Цветан Кръстев Кръстев
Снимки: Startphoto