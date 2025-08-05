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  3. Пратиха Радослав Гидженов на ЦСКА - Черно море

Пратиха Радослав Гидженов на ЦСКА - Черно море

  • 5 авг 2025 | 17:18
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Пратиха Радослав Гидженов на ЦСКА - Черно море
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Черно море

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за мачовете от предстоящия четвърти кръг в efbet Лига. Двубоят между ЦСКА и Черно море в събота (9 август) ще бъде ръководен от Радослав Гидженов.

Мачът Левски - Спартак (Варна) е поверен на Васил Минев, а Волен Чинков ще свири Славия - Лудогорец.

8 август 2025 г., петък, 19:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ФК  ЦСКА 1948

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Станислав Георгиев Тодоров

8 август 2025 г., петък, 21:15 ч.

ПФК Монтана 1921 - ПФК Ботев Враца

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

9 август 2025 г., събота, 19:00 ч.

ПФК ЦСКА ЕАД - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Георги Владимиров Игнатов

9 август 2025 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Никола Петров Джугански

10 август 2025 г., неделя, 19:00 ч.

ПФК Левски - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС: Васил Петров Минев АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Стефан Апостолов Апостолов

10 август 2025 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК Ботев АД - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Йордан Костадинов Иванов

11 август 2025 г., понеделник, 19:00 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Антон Симеонов Генов

11 август 2025 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Петър Димов Аспарухов

СН: Цветан Кръстев Кръстев

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Снимки: Startphoto

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