Уанионий и Ароп се готвят за сблъсък на 800 м в Лозана

  • 8 авг 2025 | 16:41
  • 82
  • 0
Олимпийският шампион на 800 м Еманюел Уанионий се готви за вълнуващ реванш с настоящия световен шампион Марко Ароп на Диамантената лига в Лозана на 20 август.

Първата им среща през сезон 2025 беше на турнира Kingston Grand Slam в Ямайка, където Ароп надделя над Уанионий с 1:45.13, а кениецът се задоволи с второто място с 1:46.44.

Но 21-годишният Уанионий отговори доминантно с поредица от категорични победи в Диамантената лига.

Той отмъсти за загубата в Монако на 11 юли, като постигна водещо време в света за сезона от 1:41.44 пред американеца Джош Хоуи (1:42.01) и алжиреца Джамел Седжати (1:42.20).

Ароп завърши на далечното пето място с време 1:42.73.

Осем дни по-късно кениецът отново надбяга Ароп в Лондон, като постави нов рекорд на състезанието от 1:42.00, а канадецът завърши втори с 1:42.22.

Кенийското чудо е в блестяща форма през целия сезон на Диамантената лига, като постигна четири поредни победи и утвърди авторитета си на 800 метра.

Той започна кампанията си в Рабат на 25 май, където постигна време 1:43.37 и се класира трети след Тшеписо Масалела от Ботсвана (1:42.70) и британеца Макс Бърджин (1:43.34).

Уанионий обаче продължи с победи в Осло (1:42.78), Стокхолм (1:41.95), Монако и Лондон.

Той остава единственият човек, слязъл под 1:42 този сезон.

Състезанието в Лозана пази приятни спомени за Уанионий, който освети пистата на миналогодишното издание с победа от 1:41.11, което го прави втория най-бърз човек в историята на 800 м, наравно с родения в Кения датчанин Уилсън Кипкетер.

В това състезание той изпревари Ароп (1:41.72) и французина Габриел Тюал (1:42.30).

Тазгодишното състезание ще послужи като ключова генерална репетиция преди финала на Диамантената лига в Цюрих (27-28 август) и Световното първенство в Токио следващия месец.

