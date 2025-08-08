Звезди в тласкането на гюле ще премерят сили в Брюксел

Популярни
  8 авг 2025
Американката Чейс Джаксън, канадката Сара Митън и нидерландката Джесика Схилдер ще се състезават в тласкането на гюле на турнира от Диамантената лига в Брюксел на 22 август.

Звездите в тласкането на гюле Чейс Джаксън, Сара Митън и Джесика Схилдер ще се изправят една срещу друга на Allianz Memorial Van Damme в Брюксел на 22 август в последна репетиция преди финала на Диамантената лига в Цюрих и Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Джаксън от САЩ, Митън от Канада и Схилдер от Нидерландия вече са се класирали за финала на сериите на 27 и 28 август и имат шансове да спечелят диамантения трофей този сезон.

Митън е настоящата шампионка на Диамантената лига, след като спечели миналогодишния финал в Брюксел с впечатляващите 20.25 метра.

Канадката се завръща на стадион "Крал Бодуен“ с надеждата да запише първата си победа за сезон 2025.

Джаксън е двукратна шампионка на сериите, след като спечели диамантения трофей през 2022 и 2023 г. Тя е и настояща световна шампионка и лидер в класирането на Диамантената лига благодарение на две победи в Къцяо и Юджийн.

Европейската шампионка Схилдер грабна сензационна победа в последния момент в Монако миналия месец, за да постигне първата си победа в Диамантената лига.

