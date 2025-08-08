Наказаха бивш китайски вундеркинд за умишлено губене на партии

Бивш вундеркинд от Китай беше отстранен за шест месеца, след като загуби 13 поредни партии в рамките на два турнира и свали 400 ЕЛО точки за една година.

ФИДЕ (FIDE) често разследва случаи на предполагаема компютърна помощ, но санкции за умишлено губене на партии са изключително редки на международно ниво. Етичната и дисциплинарна комисия на FIDE (EDC) обяви решението си на уебсайта си тази седмица, като това вероятно е първият случай, в който световната шахматна организация наказва играч за този вид измама.

36-годишният Ли Хаою от Тиендзин, Северен Китай, беше признат за виновен в нарушаване на член 11.7(e)(ii) от Етичния кодекс на FIDE, който забранява поведение, „способно да навреди на целостта на шахматната игра или на добрата ѝ репутация“.

Подозренията се появили, когато Ли загубил 13 поредни партии по време на два международни турнира в Китай през август 2024 г., губейки общо 138 рейтинг точки и стигайки до най-ниското си ниво от 1979 ЕЛО. През август 2023 г. той е бил с рейтинг 2372, което означава спад от близо 400 точки само за година.

Ли е бил известен като шахматен талант в Китай, постигайки впечатляващи резултати в детството си. Като 10-годишен през юли 1999 г. той достига невероятните 2393 ЕЛО — постижение, което би било изключително дори и днес, но никога не е получил титла от FIDE. Двукратно е печелил титлата на Китай за юноши до 10 г. (1998 и 1999), а през 2001 г. става шампион до 12 г. с перфектен резултат 11/11.

На международната сцена той също блести в ранните си години. През 1999 г. завършва втори на Световното първенство за юноши до 10 г. с резултат 9/11, като губи само от бъдещия гросмайстор Дмитрий Андрейкин и побеждава бъдещите гросмайстори Максим Вашие-Лаграв, Сергей Жигалко и Ван Хао.

Въпреки обещаващото начало, младият талант се отдръпва от шахмата, за да се съсредоточи върху образованието си, а в следващото десетилетие играе само спорадично. Поддържа рейтинг около 2300, с връх от 2395 през май 2011 г.

След десет години неактивност се завръща през 2022 г., побеждавайки ГМ Ли Ди (2575 ЕЛО) в Китайската лига. Това е бляскаво завръщане, отбелязва сайтът chess.com.

Около година по-късно обаче вниманието привличат не победите, а загубите му. В открит турнир в Бинхай през 2023 г. Ли прави 3.5/9 срещу съперници с рейтинг с 400–500 точки по-нисък от неговия. Спадът продължава през ноември, когато губи още 42 точки. През 2024 г. той губи още 116 точки, записвайки 2.5/9 срещу опоненти с над 400 точки по-нисък рейтинг.

Според решението, Ли не е отговорил на запитванията на етияната комисия и не е подал защита в дисциплинарната фаза. Комисията по честната игра намира обясненията му за „нелогични“ и заключава, че умишленото губене е единственото правдоподобно обяснение.

Проф. Кенет Рейгън, признат експерт по шахматни измами и съветник към комисията, също представя статистически анализ. Въпреки че EDC заявява, че не основава решението си на тези данни, Рейгън определя представянето на Ли като „изключително слабо“ от статистическа гледна точка.

Решението не е единодушно — членът на EDC Халед Арфа не е съгласен, смятайки, че Ли трябва да бъде оправдан поради липса на директни доказателства.

Той подчертава основен юридически принцип — съмнението винаги трябва да се тълкува в полза на обвиняемия. В случая Ли не е играл шах 10 години, а твърденията за намеренията му са спекулативни и без солидни доказателства. Арфа смята, че дългото отсъствие може да обясни слабата му форма.

Въпреки това председателят на EDC Али Нихат Язъджъ и членът Равиндра Донгре заключават, че Ли „не е играл партиите си с необходимото уважение“ и че доказателствата отговарят на прага за санкция. Те добавят:

„Етичната комисия признава, че в шахмата играч може да се представи много слабо в турнир по различни причини, да претърпи серия от загуби, а това да влоши още повече формата му. В този турнир обаче не е такъв случаят.“

Шестмесечната забрана за участие в турнири с рейтинг на FIDE е в сила от 31 юли. Ли има право да обжалва решението в 21-дневен срок.