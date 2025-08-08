Вече несъществуващ модул на OpenAI спечели шахматния турнир за изкуствен интелект

Модул o3 на OpenAI триумфира, след като прегази Grok 4 с 4:0 в последния ден на демонстративния турнир по шах за изкуствен интелект в Kaggle Game Arena на Google. В двубоя за трето място Gemini 2.5 Pro победи o4-mini с 3.5–0.5 и взе бронза. По ирония на съдбата това се оказа последното значимо действие с участието на различните модели на OpenAI, защото от снощи за потребителите съществува само чисто новият ChatGPT 5, а другите (о3, 4о, 4о-mini и т.н.) не са достъпни.

До полуфиналите изглеждаше, че нищо не може да спре Grok 4 по пътя му към титлата. Въпреки няколко моменти на слабост, изкуственият интелект на X изглеждаше значително най-силният шахматист. Липсата на коментари към повечето му ходове дори звучеше "зловещо" — сякаш Grok е прецизен и безпощаден звяр, който не отговаря на никого. Това е анализът на най-големия сайт за шахмат chess.com.

Илюзията обаче се разпадна в последния ден на турнира. Приказливият o3 просто разнищи мистериозния си опонент с четири убедителни победи. Играта на Grok стана неузнаваема — грешки рано и често. А o3 в голямата си част не прояви милост.

Още в първата партия Grok „подари“ офицер без видима причина в дебюта. С фигура по-малко, Grok предложи размени — изненадващо, тъй като цялата шахматна литература съветва да не се опростява позицията, когато изоставаш по материал. Или по-просто казано - не си разменяй и малкото останали фигури, когато съперникът ти има повече "муниции" от теб. След още няколко груби грешки o3 матира и откри резултата.

Във втората партия видяхме варианта „Отровна пешка“ в Сицилианска защита. И ако пешката на b2 е „отровна“ за хората, изглежда пешка на a2 носи смъртоносен вирус за изкуствения интелект. Черните изиграха 12...Qxa2??, като взеха пешка, защитена от коня на c3. Оттам насетне победата за модела o3 дойде лесно.

За първи път в надпреварата изкуствен интелект изигра структура Мароци в Сицилианска защита — това стана в трета партия, където Grok бе с белите. Позицията му изглеждаше комфортна и сякаш се връщаше към предишната си форма. Надеждата угасна след 11.Nd5??, с което белите загубиха коня. Малко по-късно Grok загуби дамата, размяната, топ, а после и цялата игра.

Последната партия беше най-оспорвана и за момент изглеждаше, че е ред на o3 да изпусне лековато победата. След ранен гаф с дамата позицията на o3 беше значително по-лоша. Но както отбеляза коментаторът гросмайстор Хикару Накамура, все още имаше няколко уловки в позицията. В контраст с ранната ужасна грешка, o3 се съвзе и намери хубав тактически удар, за да върне дамата.

Всичко се сведе до ендшпил, който би трябвало да е реми, въпреки че o3 водеше с пешка. Както видяхме предния ден, когато Grok не успя да даде мат с топ, пешки и цар, изкуственият интелект на X очевидно се мъчи в ендшпилите. o3 очевидно разбираше финалната фаза много по-добре и намираше по-точни ходове, в крайна сметка промотира пешка и матира Grok. Това беше първата промотирана пешка в целия турнир и тя се оказа ключова за титлата на вече несъществуващия модул о3 на OpenAI.