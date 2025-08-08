Популярни
»

Гледай на живо

Душан Керкез за напрежението в ЦСКА и домакинството на Черно море
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Тийнейджърката Виктория Мбоко ликува с шампионския трофей в Монреал

Тийнейджърката Виктория Мбоко ликува с шампионския трофей в Монреал

  • 8 авг 2025 | 10:15
  • 1008
  • 0
Тийнейджърката Виктория Мбоко ликува с шампионския трофей в Монреал

Тийнейджърката Виктория Мбоко от Канада спечели турнира по тенис на твърди кортове WТА 1000 в Монреал (Канада) с награден фонд от 5.15 милиона долара.

18-годишната представителка на домакините се наложи над бившата номер 1 в световната ранглиста и четирикратна шампионка в Големия шлем Наоми Осака от Япония след 2:6, 6:4, 6:1 за 2:05 часа игра.

Това бе четвърта победа за Мбоко над „мейджър“ шампионка след тези над София Кенин, Коко Гоф и Елина Свитолина. Само една тенисистка е постигала подобна серия на по-ранна възраст от канадката и това е Серина Уилямс през 1999 година.

Осака взе първия сет без особени затруднения, като записа два пробива и пропиля няколко други възможности, за да стигне в крайна сметка до 6:2 в своя полза.

Играта се завърза във втория сет. В него Мбоко на два пъти повеждаше с пробив, но Осака веднага успяваше да го върне. Канадката наложи волята си с трети пореден брейк и дръпна с 3:2, като в последствие увеличи преднината си до 5:2 и успя да затвори втората част с 6:4.

Канадската дебютантка на подобно ниво показа, че въпреки крехката си възраст може да се справя във важни моменти. Решителната трета част започна с нова размяна на пробиви, но след това Мбоко стигна до 6:1 в своя полза и ликува с купата.

“Това бе невероятна седмица тук, в Монреал. Искам да благодаря на Наоми за невероятния мач. Страхотно е да играя с невероятен играч като теб. Искам и да благодаря на всеки един от вас, които ме подкрепяхте през цялата седмица. Невероятни сте, няма как да бъда по-благодарна”, заяви по време на награждаването Виктория Мбоко, която започна годината като №333 в света, а днес завоюва първата си WTA титла.

Следвай ни:

Още от Тенис

Бен Шелтън триумфира в Торонто

Бен Шелтън триумфира в Торонто

  • 8 авг 2025 | 06:45
  • 1868
  • 0
Маркета Вондрушова продължава напред в Синсинати

Маркета Вондрушова продължава напред в Синсинати

  • 8 авг 2025 | 05:53
  • 2282
  • 0
Виктор Марков и Пламен Милушев се класираха за полуфиналите на двойки на турнира в София

Виктор Марков и Пламен Милушев се класираха за полуфиналите на двойки на турнира в София

  • 8 авг 2025 | 00:22
  • 1192
  • 0
Жоао Фонсека преодоля първия кръг в Синсинати

Жоао Фонсека преодоля първия кръг в Синсинати

  • 7 авг 2025 | 22:28
  • 1825
  • 0
Шиникова ще играе полуфинал на двойки в Лайпциг

Шиникова ще играе полуфинал на двойки в Лайпциг

  • 7 авг 2025 | 20:15
  • 791
  • 0
Анас Маздрашки на 1/4-финалите на турнира от ITF в София

Анас Маздрашки на 1/4-финалите на турнира от ITF в София

  • 7 авг 2025 | 19:10
  • 488
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо: Душан Керкез говори за мача с Черно море

Гледайте на живо: Душан Керкез говори за мача с Черно море

  • 8 авг 2025 | 10:10
  • 1968
  • 23
Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

  • 8 авг 2025 | 07:30
  • 2928
  • 15
Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

  • 8 авг 2025 | 08:00
  • 4759
  • 3
Теглят жребия за Sesame НБЛ

Теглят жребия за Sesame НБЛ

  • 8 авг 2025 | 11:00
  • 841
  • 1
Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

  • 7 авг 2025 | 23:02
  • 183475
  • 1020
Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

  • 7 авг 2025 | 23:33
  • 29975
  • 53