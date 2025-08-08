Тийнейджърката Виктория Мбоко ликува с шампионския трофей в Монреал

Тийнейджърката Виктория Мбоко от Канада спечели турнира по тенис на твърди кортове WТА 1000 в Монреал (Канада) с награден фонд от 5.15 милиона долара.

18-годишната представителка на домакините се наложи над бившата номер 1 в световната ранглиста и четирикратна шампионка в Големия шлем Наоми Осака от Япония след 2:6, 6:4, 6:1 за 2:05 часа игра.

Това бе четвърта победа за Мбоко над „мейджър“ шампионка след тези над София Кенин, Коко Гоф и Елина Свитолина. Само една тенисистка е постигала подобна серия на по-ранна възраст от канадката и това е Серина Уилямс през 1999 година.

VICKY MBOKO MONTREAL CHAMPION 🏆✨



Vicky Mboko completes an incredible run on homesoil to defeat Osaka 2-6, 6-4, 6-1 in the final and win her first WTA title!#OBN25 pic.twitter.com/NCu3iFbgk2 — wta (@WTA) August 8, 2025

Осака взе първия сет без особени затруднения, като записа два пробива и пропиля няколко други възможности, за да стигне в крайна сметка до 6:2 в своя полза.

Играта се завърза във втория сет. В него Мбоко на два пъти повеждаше с пробив, но Осака веднага успяваше да го върне. Канадката наложи волята си с трети пореден брейк и дръпна с 3:2, като в последствие увеличи преднината си до 5:2 и успя да затвори втората част с 6:4.

The winning moment ✨



Victoria Mboko captures her first WTA title in Montreal, defeating Osaka 2-6, 6-4, 6-1.#OBN25 pic.twitter.com/OveLB47YMZ — wta (@WTA) August 8, 2025

Канадската дебютантка на подобно ниво показа, че въпреки крехката си възраст може да се справя във важни моменти. Решителната трета част започна с нова размяна на пробиви, но след това Мбоко стигна до 6:1 в своя полза и ликува с купата.

“Това бе невероятна седмица тук, в Монреал. Искам да благодаря на Наоми за невероятния мач. Страхотно е да играя с невероятен играч като теб. Искам и да благодаря на всеки един от вас, които ме подкрепяхте през цялата седмица. Невероятни сте, няма как да бъда по-благодарна”, заяви по време на награждаването Виктория Мбоко, която започна годината като №333 в света, а днес завоюва първата си WTA титла.