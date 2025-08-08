Популярни
Душан Керкез за напрежението в ЦСКА и домакинството на Черно море
  Димитър Дерменджиев: Продължаваме да работим

Димитър Дерменджиев: Продължаваме да работим

  8 авг 2025 | 09:58
В неделя, втория отбор на Локомотив (Пловдив) приема Атлетик (Куклен). Срещата от втория кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои ни двубой към който подхождаме максимално отговорно. Победата, с която започнахме сезона вече е история. Хубавото което показахме като игра, трябва да го затвърждаваме. Продължаваме да работим. Положителните резултати от мачовете дават увереност, че действията ни са правилни и да продължим напред. Както казах и преди началото на първенството, основния приоритет в нашия отбор е да изграждаме, развиваме и интегрираме младите момчета в мъжкия футбол. Комуникираме постоянно, искаме да се подобряваме. Потенциалът на състезателите е на лице. Трябва да го разгърнат за да се доближат до първия отбор“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

Треньорът на Кауно Жалгирис: Българите провокираха съдията и той се поддаде

Ръководството на Спартак (Варна) дава пресконференция днес

Червен картон обърка плановете на Партизан

Марин Петков: Благодаря на всички съотборници, че днес се раздадоха

Гледайте на живо: Душан Керкез говори за мача с Черно море

Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

Теглят жребия за Sesame НБЛ

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

