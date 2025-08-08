Димитър Дерменджиев: Продължаваме да работим

В неделя, втория отбор на Локомотив (Пловдив) приема Атлетик (Куклен). Срещата от втория кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои ни двубой към който подхождаме максимално отговорно. Победата, с която започнахме сезона вече е история. Хубавото което показахме като игра, трябва да го затвърждаваме. Продължаваме да работим. Положителните резултати от мачовете дават увереност, че действията ни са правилни и да продължим напред. Както казах и преди началото на първенството, основния приоритет в нашия отбор е да изграждаме, развиваме и интегрираме младите момчета в мъжкия футбол. Комуникираме постоянно, искаме да се подобряваме. Потенциалът на състезателите е на лице. Трябва да го разгърнат за да се доближат до първия отбор“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.