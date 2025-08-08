България спечели турнира "Чайка" в Скопие

Националният отбор на България по волейбол за мъже, който е воден от Франческо Моло и Теодор Богданов, победи Република Северна Македония с 3:0 (25:20, 28:26, 25:23) в зала "Борис Трайковски" в Скопие. Във втория и третия гейм "трикольорите" срещнаха сериозна съпротива и трябваше да обръщат развоя, но в края триумфираха на първо място в турнира "Чайка".

Българските национали бяха категорични при играта на блокада, записвайки 11 точки на този елемент. Християн Димитров реализира 2 аса, завършвайки двубоя като най-резултатен с 16 точки в актива си. Ден по-рано България записа успех и срещу тима на Швейцария с 3:1 (25:23, 27:25, 18:25, 25:22). Християн Димитров отново реализира най-много точки в мача - 19 (3 аса).

България спечели международния турнир, в който се включи по покана на волейболна федерация на Република Северна Македония.

На второ място с победа и загуба остана тимът на Швейцария, а домакините останаха трети с две поражения.

Двама български волейболисти бяха отличени с индивидуални награди. За най-полезен играч на турнира беше избран диагоналът Християн Димитров. Любослав Телкийски стана най-добър разпределител.

състав на България:



Разпределители - Любослав Телкийски, Антон Станчев

Диагонали - Християн Димитров, Стоян Димитров

Посрещачи - Владимир Гърков, Денис Карягин, Денислав Бърдаров, Самуил Вълчинов, Калоян Вълчинов

Центрове - Борис Начев, Ивайло Дамянов, Лазар Бучков, Кирил Колев

Либеро - Калоян Ботев

Снимки: БФВолейбол