Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България спечели турнира "Чайка" в Скопие

България спечели турнира "Чайка" в Скопие

  • 8 авг 2025 | 02:05
  • 286
  • 0
България спечели турнира "Чайка" в Скопие

Националният отбор на България по волейбол за мъже, който е воден от Франческо Моло и Теодор Богданов, победи Република Северна Македония с 3:0 (25:20, 28:26, 25:23) в зала "Борис Трайковски" в Скопие. Във втория и третия гейм "трикольорите" срещнаха сериозна съпротива и трябваше да обръщат развоя, но в края триумфираха на първо място в турнира "Чайка". 

Българските национали бяха категорични при играта на блокада, записвайки 11 точки на този елемент. Християн Димитров реализира 2 аса, завършвайки двубоя като най-резултатен с 16 точки в актива си. Ден по-рано България записа успех и срещу тима на Швейцария с 3:1 (25:23, 27:25, 18:25, 25:22). Християн Димитров отново реализира най-много точки в мача - 19 (3 аса).

България спечели международния турнир, в който се включи по покана на волейболна федерация на Република Северна Македония.

На второ място с победа и загуба остана тимът на Швейцария, а домакините останаха трети с две поражения.

Двама български волейболисти бяха отличени с индивидуални награди. За най-полезен играч на турнира беше избран диагоналът Християн Димитров. Любослав Телкийски стана най-добър разпределител.

състав на България:  

Разпределители - Любослав Телкийски, Антон Станчев

Диагонали - Християн Димитров, Стоян Димитров

Посрещачи - Владимир Гърков, Денис Карягин, Денислав Бърдаров, Самуил Вълчинов, Калоян Вълчинов

Центрове - Борис Начев, Ивайло Дамянов, Лазар Бучков, Кирил Колев

Либеро - Калоян Ботев

Снимки: БФВолейбол

Следвай ни:

Още от Волейбол

Нова разновидност на волейбола набира популярност в Азия

Нова разновидност на волейбола набира популярност в Азия

  • 7 авг 2025 | 20:37
  • 836
  • 1
Турция с две победи и загуба срещу Сърбия в контроли преди Световното

Турция с две победи и загуба срещу Сърбия в контроли преди Световното

  • 7 авг 2025 | 20:05
  • 666
  • 0
Добруджа 07 (Добрич) има нов президент

Добруджа 07 (Добрич) има нов президент

  • 7 авг 2025 | 20:03
  • 1007
  • 0
Белгия ще дебютира в Лигата на нациите през 2026-а

Белгия ще дебютира в Лигата на нациите през 2026-а

  • 7 авг 2025 | 19:38
  • 1075
  • 0
Пирин запазва двама от основните си играчи и за новия сезон

Пирин запазва двама от основните си играчи и за новия сезон

  • 7 авг 2025 | 19:04
  • 866
  • 0
Де Джорджи се извини на играчите си за грешката в състава на финала на Лигата на нациите

Де Джорджи се извини на играчите си за грешката в състава на финала на Лигата на нациите

  • 7 авг 2025 | 18:49
  • 1587
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

  • 7 авг 2025 | 23:02
  • 145336
  • 928
Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

  • 7 авг 2025 | 20:55
  • 78592
  • 135
Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

  • 7 авг 2025 | 23:33
  • 11915
  • 25
Боримиров възмутен от Сабах: Не мога да повярвам, това даже и Славия не го прави

Боримиров възмутен от Сабах: Не мога да повярвам, това даже и Славия не го прави

  • 7 авг 2025 | 23:36
  • 13313
  • 31
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 65817
  • 180
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 29305
  • 54