  Виктор Марков и Пламен Милушев се класираха за полуфиналите на двойки на турнира в София

Виктор Марков и Пламен Милушев се класираха за полуфиналите на двойки на турнира в София

  8 авг 2025 | 00:53
  • 214
  • 0
Виктор Марков и Пламен Милушев се класираха за полуфиналите на двойки на турнира в София

Виктор Марков и Пламен Милушев се класираха за полуфиналите на двойки на турнира за мъже "K&D Cup 2025" в София с награден фонд 15 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК "Диана".

В изцяло български четвъртфинал Виктор Марков и Пламен Милушев победиха драматично Дейвид Симеонов и Никола Керемедчиев с 6:7(5), 6:4, 10:8. За място на финала те ще играят срещу Енрике Бого и (Бразилия) и Дмитрий Копилевич (Словения).

Александър Василев в топ 8 на турнира на ITF в София
Александър Василев в топ 8 на турнира на ITF в София

Александър Василев и Вардан Манукян (Русия) отстъпиха на четвъртфиналите с 4:6, 6:7(6) пред първите поставени италианци Якопо Билардо и Николо Чаварела.

Михаил Иванов и Ерик Владимиров загубиха от Александър Обрио и Валентин Лапалю (Франция) с 2:6, 5:7. По-рано днес Орбио и Лапалю елиминираха и Радослав Шандаров и Васил Шандаров с 6:1, 6:4.

Анас Маздрашки на 1/4-финалите на турнира от ITF в София
Анас Маздрашки на 1/4-финалите на турнира от ITF в София

Александър Василев и Анас Маздрашки се класираха за четвъртфиналите на сингъл. За място на полуфиналите Василев ще спори с номер 2 в схемата Шон Кенен (Франция), а Маздрашки с осмия поставен Никита Мащаков (Украйна).

