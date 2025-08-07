Популярни
Александър Василев в топ 8 на турнира на ITF в София

  • 7 авг 2025 | 15:52
Александър Василев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира за мъже „K&D Cup 2025" в София с награден фонд 15 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК „Диана".

Полуфиналистът от Уимбълдън при юношите Александър Василев изоставаше с 1:4 в първия сет срещу №6 в схемата Лука Преда (Румъния), но съперникът му изкълчи глезен и трябваше да се откаже от участието си в мача.

18-годишният Василев ще играе утре за място на полуфиналите срещу победителя от мача между №2 в схемата Шон Кенен (Франция) и Арън Хил Гарсия (Люксембург).

По-късно днес Анас Маздрашки ще играе срещата си от втория кръг на сингъл срещу Бенжамен Мартен (Франция).

Минимум седем българи пък ще играят днес на четвъртфиналите на двойки.

Александър Василев и Вардан Манукян (Русия) ще се изправят срещу първите поставени италианци Якопо Билардо и Николо Чаварела.

В изцяло български четвъртфинал Виктор Марков и Пламен Милушев ще срещнат Дейвид Симеонов и Никола Керемедчиев.

Михаил Иванов и Ерик Владимиров ще играят срещу победителите от мача между българите Радослав Шандаров и Васил Шандаров срещу Александър Обрио и Валентин Лапалю от Франция. Двубоят на братя Шандарови беше прекъснат вчера при резултат 1:0 сета в полза на французите.

