Шиникова ще играе полуфинал на двойки в Лайпциг

Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Лайпциг (Германия) с награден фонд 40 хиляди долара. Българката и представителката на домакините Лола Гиза победиха третите поставени Дениса Хиндова (Чехия) и Алевтина Ибрагимова (Русия) с 6:4, 6:1 за 67 минути.

Шиникова и Гиза пропиляха ранен пробив аванс, но след 4:4 в първия сет спечелиха осем от последните девет гейма, за да триумфират. За място на финала двете ще играят срещу Валентини Граматикопулу (Гърция) и Анета Кучмова (Чехия).