Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Шиникова ще играе полуфинал на двойки в Лайпциг

Шиникова ще играе полуфинал на двойки в Лайпциг

  • 7 авг 2025 | 20:15
  • 226
  • 0
Шиникова ще играе полуфинал на двойки в Лайпциг

Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Лайпциг (Германия) с награден фонд 40 хиляди долара. Българката и представителката на домакините Лола Гиза победиха третите поставени Дениса Хиндова (Чехия) и Алевтина Ибрагимова (Русия) с 6:4, 6:1 за 67 минути.

Шиникова и Гиза пропиляха ранен пробив аванс, но след 4:4 в първия сет спечелиха осем от последните девет гейма, за да триумфират. За място на финала двете ще играят срещу Валентини Граматикопулу (Гърция) и Анета Кучмова (Чехия).

Следвай ни:

Още от Тенис

Анас Маздрашки на 1/4-финалите на турнира от ITF в София

Анас Маздрашки на 1/4-финалите на турнира от ITF в София

  • 7 авг 2025 | 19:10
  • 246
  • 1
Ива Иванова отпадна във втория кръг на турнир в Тунис

Ива Иванова отпадна във втория кръг на турнир в Тунис

  • 7 авг 2025 | 19:08
  • 189
  • 0
Четири българчета се класираха за полуфиналите на турнира от Тенис Европа в София

Четири българчета се класираха за полуфиналите на турнира от Тенис Европа в София

  • 7 авг 2025 | 16:53
  • 733
  • 0
Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите в София

Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите в София

  • 7 авг 2025 | 16:34
  • 437
  • 0
Загуба за Ива Иванова в Тунис

Загуба за Ива Иванова в Тунис

  • 7 авг 2025 | 16:11
  • 329
  • 0
Александър Василев в топ 8 на турнира на ITF в София

Александър Василев в топ 8 на турнира на ITF в София

  • 7 авг 2025 | 15:52
  • 643
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 Сабах, равностойно начало

Левски 0:0 Сабах, равностойно начало

  • 7 авг 2025 | 20:59
  • 31753
  • 125
Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

  • 7 авг 2025 | 20:55
  • 37856
  • 112
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 34892
  • 127
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 18973
  • 15
Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 21572
  • 14
Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

  • 7 авг 2025 | 17:35
  • 10777
  • 18