Белгия ще дебютира в Лигата на нациите през 2026-а

Мъжкият национален отбор на Белгия ще дебютира във Волейболната Лига на нациите догодина. До тук се стигна, след като тимът е най-високо класираният в световната ранглиста сред неучастващите в комерсиалната надпревара отбори. Така Белгия ще има и мъжки, и женски отбор в Лигата, след като женският тим се завърна във VNL през тази година.

Канада "закотви" Нидерландия на дъното в VNL

Белгийците ще заемат мястото в надпреварата на съседите си от Нидерландия, които изпаднаха след края на груповата фаза на тазгодишното издание на Лигата а нациите. В момента Белгия е на 17-о място в световната ранглиста със 183.24 точки, като изпреварват Финландия - основния конкурент за място в Лигата.

"Червените драконите" бяха на косъм от участие в Лигата на нациите и през тази година, но не успяха да се класират, след като загубиха "Чалънджър турнира" в Китай през 2024-а, отстъпвайки на домакините с 1:3 гейма.

Снимка: CEV.EU