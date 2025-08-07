Байерн Мюнхен трябва да се ангажира повече с хандбалния си тим

Байерн Мюнхен трябва да се ангажира повече с хандбалния си отбор, което би могло да даде тласък на спорта в цяла Германия, смятат представители на клуба, цитирани от агенция dpa.

Байерн е най-успешният футболен клуб в Германия, а в момента е успешен и в мъжкия баскетбол, където спечели пет титли в Бундеслигата през последните 11 години.

Баскетболът в клуба беше подсилен преди около 15 години от тогавашния президент Ули Хьонес и хандбалът би могъл да последва този пример, като женският отбор на Байерн Мюнхен на този етап се състезава в четвъртата дивизия, докато мъжкият е още по-надолу.

"Ако някой развие любовта към хандбала там, това би било огромна победа за спорта", коментира Щефан Кречмар - бивш германски национал, който сега е член на Борда по спортни въпроси на националния шампион Фоксис Берлин.

Той каза, че не е като "никога да не сме опитвали, никога да не сме питали или никога да не сме се замисляли, че ФК Байерн, след като е решил да се занимава с баскетбол, може да се интересува и от хандбал".

Кречмар похвали Байерн Мюнхен като "невероятно добре управляван клуб, който има ресурсите да прокара нещо подобно напред и да го задейства".