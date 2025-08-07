ММС ще предоставя регулярна информация за задълженията на спортните федерации

Министерството на младежта и спорта (ММС) ще предоставя регулярна актуална информация за резултатите от проверките на спортните организации, съобщават от контролния орган. От ММС също така потвърдиха за сумата от 314 570.05 лв, която Българска федерация по борба (БФБ) трябва да възстанови. Сходни задължения имат още федерациите по вдигане на тежести и тенис.

"Във връзка със зачестилите през последните седмици въпроси относно задълженията на спортните федерации, Министерството на младежта и спорта (ММС) предоставя информация за извършените проверки.

Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта ММС извършва проверки на спортните организации по утвърден годишен план, както и проверки по сигнали, молби и жалби. При извършване на проверките се осъществява контрол върху дейността на организациите и разходваните от тях финансови средства, предоставени от министерството.

В тази връзка, министерството ще предоставя регулярна актуална информация за резултатите от проверките на спортните организации и предприетите мерки с цел гарантиране на прозрачност на предоставеното финансиране и ефективното разходване на публичните средства.

В периода 01.01.2025 г. - 15.07.2025 г. са приключили проверки на 30 спортни организации, от които 28 планови и 2 извънпланови. Вследствие на извършените проверки е констатирано, че 11 федерации имат неусвоени средства по сключените с тях договори, като сумите са възстановени на ММС, а за 16 от тях - не са установени неусвоени или непризнати средства.

При проверката на Сдружение "Българска федерация по риболовни спортове" са установени 6 700 лв за възстановяване, за които федерацията е поискала разсрочено плащане. При проверката на Сдружение "Българска стрелкова федерация" са установени 57 221.16 лв за възстановяване, за които между ММС и федерацията е сключено споразумение за разсрочено плащане.

При проверката на Сдружение "Българска федерация по борба" са установени 314 570.05 лв за възстановяване, като в тази връзка е изготвен и връчен констативен протокол от извършената проверка.

Отделно от това, средства за възстановяване по договори, сключени с ММС, имат и Сдружение "Българска федерация по вдигане на тежести" (355 012,39 лв), Сдружение "Българска федерация по тенис" (380 732,66 лв) и Сдружение "Българска национална федерация карате" (65 264,93 лв). За посочените задължения са сключени споразумения за разсрочено плащане между ММС и спортните организации, като сумите по тях се изплащат в срок и при спазване на договорените условия", пишат от ММС.

Справка за приключени проверки през периода 01.01.2025 г. – 15.07.2025 г.

1. Планови проверки на български спортни федерации:

1.1 Български туристически съюз - установена е сума за възстановяване в размер на 776,50 лв. Сумата е възстановена в ММС.

2. Планови проверки на дейности по провеждане на домакинства на международни състезания на територията на Република България:

2.1 Федерация спорт за хора със зрителни увреждания – Няма установени суми за възстановяване.

2.2 Българска федерация по кану каяк – не са усвоени средства в размер на 333,22 лв. Сумата е възстановена в ММС.

2.3 Българска федерация по гимнастика – не са усвоени средства в размер на 15,46 лв. Сумата е възстановена в ММС.

2.4 Българска федерация по джудо – не са усвоени средства в размер на 4 486,49 лв. Сумата е възстановена в ММС.

2.5 Българска федерация по тенис – Няма установени суми за възстановяване.

2.7 Българска федерация по фехтовка – не са усвоени средства в размер на 586,20 лв. Сумата е възстановена в ММС.

2.8 Българска федерация стрелба с лък – Няма установени суми за възстановяване.

2.9 Българска федерация по тенис на маса – не са усвоени средства в размер на 3 204,80 лв. Сумата е възстановена в ММС.

2.10 Българска федерация по баскетбол – не са усвоени средства в размер на 814,28 лв. Сумата е възстановена в ММС.

2.11 Българска федерация по волейбол – Няма установени суми за възстановяване.

2.13 Българска федерация по модерен петобой – Няма установени суми за възстановяване.

2.14 Българска федерация по спортна акробатика – Няма установени суми за възстановяване.

2.15 Българска федерация по хандбал – Няма установени суми за възстановяване.

2.16 Българска федерация водна топка – не са усвоени средства в размер на 3 699,25 лв. Сумата е възстановена в ММС.

2.17 Българска федерация колоездене – не са усвоени средства в размер на 18 591,69 лв. Сумата е възстановена в ММС.

2.18 Българска федерация по ориентиране – не са усвоени средства в размер на 525,00 лв. Сумата е възстановена в ММС.

2.19 Българска федерация по бокс – Няма установени суми за възстановяване.

2.20 Българска федерация плувни спортове – установена е сума за възстановяване в размер на 1 355,00 лв. Сумата е възстановена в ММС.

2.21 Българска федерация по кънки – Няма установени суми за възстановяване.

2.22 Българска федерация бадминтон – Няма установени суми за възстановяване.

2.25 Българска снукър федерация – Няма установени суми за възстановяване.

2.26 Българска федерация по риболовни спортове – установена е сума за възстановяване в размер на 6 700,00 лв. Предстои подписване на споразумение за разсрочено плащане.

2.27 Българска федерация по художествена гимнастика – Няма установени суми за възстановяване.

3. Извънпланови проверки:

3.1 Българска стрелкова федерация - установена е сума за възстановяване в размер на 57 221,16 лв. Сключено е споразумение за разсрочено плащане.

3.2 Българска федерация по борба – установена е сума за възстановяване в размер на 314 570,05 лв. Връчен констативен протокол на 25.06.2025 г.

Справка за възстановяване на средства по договори

1. БФ по вдигане на тежести – Споразумение за разсрочено плащане на парично задължение по договори от 2023 г., наеми и старо споразумение. Общ размер на задължението 355 012,39 лева. Споразумението се изпълнява

2. БФ по тенис – Споразумение за разсрочено плащане на парично задължение по договори от 2024 г. Общ размер на задължението 380 732,66 лева. Споразумението се изпълнява

3. БНФ карате – Споразумение за разсрочено плащане на парично задължение по договор от 2024 г. Общ размер на задължението 65 264,93 лева. Споразумението се изпълнява

