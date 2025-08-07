Популярни
  Четвъртия състезателен ден за Рисиста порода с кметска десница и рекордните шест гари

Четвъртия състезателен ден за Рисиста порода с кметска десница и рекордните шест гари

  7 авг 2025
Четвъртия състезателен ден за Рисиста порода с кметска десница и рекордните шест гари

Всичките шест гонки изгледа от трибуната лично кмета на община Калояново и връчи отличията в приз „Купа на кмета“ на състезанието по надпрепускане с двуколки, което се проведе на 2 август на хиподрумното трасе край село Калояново. Кметът Младен Кичев отбеляза, че наравно с писта „Дракон“ и конна база „Тракиец“, хиподрумното трасе за рисистите коне е поредната добра инвестиция в района.

36 коня застанаха на старт в този четвърти ден от календара на конете от Рисиста порода, разпределени по възраст в битка за различните призове.

В първата надпревара за Приз " Жребец Нептун" на дистанция 1600 м. за 2-годишни коне на старта се явиха четирима претенденти за подиум.  2-годишния жребец FERI HALL (BGR) със запрежчик Йордан Ангелов с голяма преднина отмъкнаха първото място.

Във второто изпитание на Купа "Български производител", надпрепускане на дистанция 1600 м. за 3-годишни и по-възрастни коне, както подсказва и името на гарата на старт бяха допуснати само коне родени в български конеферми и конюшни. Седем кандидати за българския приз се впуснаха в люта битка, но най-бърза и с точен тръс бе 7-годишната кобила MATEYA DRA (BGR) под управлението на Емил Върбанов.

В третата гара двуколките се впуснаха на 1900 м. за  коне на 4-годишна възраст и тук от общо шест участника двама бяха декласирани.Тандема Ангел Стилов и жребец MOISEY (BGR) бяха най-бързи и с добра тактика първи прекосиха финала.

Приз „Тракия", надпрепускване на 1600 м. за 4-годишни и по-възрастни коне от Рисиста порода бе поредното оживление на пистата край Калояново. Само четири кобили бяха допуснати да стартират, като вдигнатият галоп от най-възрастната в гарата кобила BIGIARELLA REK (ITA) под управлението на Николай Динев бе декласирана. Това обаче даде шанс на останалите три двойки спокойно да си разпределят призовите места и така с първо място 7-годишната кобила CINQUALINA за пореден път зарадва своя стопанин Богомил Ганев.

В гарата с Приз  "Кмет на с. Калояново", лично кмета на община Калояново г-н Младен Кичев връчи отличието на победителя и сподели пред медиите отразяващи събитието, че хиподрумното трасе е истинска придобивка за района. „ Наравно с конна база „Тракиец“ в село Житница, автомобилната писта „Дракон“ в село Калояново и пистата за Рисисти коне е сред терените и съоръженията даващи възможност за активно развитие на спорт и различни активности за местното население и гости на общината. Така в надпрепускането с двуколки на 2400 м конкуренция си спретнаха девет 4-годишни жребци и кобили от Рисиста порода. Много оспорвана гонка с най-много участници за този четвърти състезателен ден от календара на запрежчиците за сезон 20025, в която с много талант и опит се наложи тандема Стефан Петров и 6-годишния жребец DARKO GUAL (ITA).

В шестата гара на 2400 м, само за коне от порода Френски Рисак(TF) по дирите на стартовата машина в движение стартираха четири двуколки. С една елиминация останалите три двуколки си разпределиха местата по почетната стълбица, като начело застана Чоно Атанасов с кобила JANA D'ECROVILLE (FR).

Фото: Елена Караилиева

