Ървин Нгапет: Мечтая да играя на 4 поредни Олимпийски игри и за 3-ти пореден медал

  • 7 авг 2025 | 17:39
Звездата на националния отбор на Франция по волейбол Ървин Нгапет иска да участва на четвърти поредни Олимпийски игри - в Лос Анджелис през 2028, когато ще бъде на 37 години.

Това заяви самият той в интервю за вестник "Екип".

Нгапет бе лидер на "петлите", които спечелиха две поредни олимпийски титли, като сега иска да спечели и трети медал от най-големия форум.

"Мотивиран съм. Знам, че това не зависи само от мен. Това зависи също от моята физика. Сега съм на 34 години. Но ако тялото ми се държи, имам желание да отида. Мечтая да играя на четири поредни Олимпийски игри и за трети пореден медал. Не си правя илюзии, не казвам трети златен. Но трети медал ще бъде топ", казва играчът на Фенербахче.

Преди това обаче той ще играе на Световното първенство във Филипините тази година между 12 и 28 септември. Това е турнир, на който от четири участия той никога не е успявал да се качи на подиума.

В момента той лекува контузия на коляното, за да е готов за Мондиала.

"Днес съм на 90%, ще бъда на линия за Световното първенство", каза още Ървин Нгапет.

