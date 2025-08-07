Ървин Нгапет: Мечтая да играя на 4 поредни Олимпийски игри и за 3-ти пореден медал

Звездата на националния отбор на Франция по волейбол Ървин Нгапет иска да участва на четвърти поредни Олимпийски игри - в Лос Анджелис през 2028, когато ще бъде на 37 години.

Това заяви самият той в интервю за вестник "Екип".

Нгапет бе лидер на "петлите", които спечелиха две поредни олимпийски титли, като сега иска да спечели и трети медал от най-големия форум.

"Мотивиран съм. Знам, че това не зависи само от мен. Това зависи също от моята физика. Сега съм на 34 години. Но ако тялото ми се държи, имам желание да отида. Мечтая да играя на четири поредни Олимпийски игри и за трети пореден медал. Не си правя илюзии, не казвам трети златен. Но трети медал ще бъде топ", казва играчът на Фенербахче.

Преди това обаче той ще играе на Световното първенство във Филипините тази година между 12 и 28 септември. Това е турнир, на който от четири участия той никога не е успявал да се качи на подиума.

В момента той лекува контузия на коляното, за да е готов за Мондиала.

"Днес съм на 90%, ще бъда на линия за Световното първенство", каза още Ървин Нгапет.

🚨 C’EST OFFICIEL : VOICI LA LISTE DES 25 FRANÇAIS POUR LE CHAMPIONNAT DU MONDE 2025 ! 🇫🇷🔜



Parmi les 25 joueurs de la liste élargie, seulement 12 à 14 seront retenus pour partir aux Philippines.



Pointu:

▪️Jean Patry

▪️Théo Faure

▪️Stephen Boyer

▪️Nathan Feral



Passeur:… pic.twitter.com/198V5bmYd8 — VolleyActu (@VolleyActu) August 7, 2025