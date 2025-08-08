Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

Монтана и Ботев (Враца) се изправят един срещу друг в двубой от четвъртия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Огоста” стартира в 21:15 часа, а главен съдия ще бъде Никола Попов.

Това е първо дерби на Северозапада откакто Монтана се завърна в родния елит. Към момента обаче ситуацията в новака не е много положителна и отборът на Танчо Калпаков все още няма победа в efbet Лига. Монтана към момента е на предпоследното място в класирането с едно равенство и две загуби след три изиграни срещи в актива си.

Миналия кръг отборът загуби като гост на Локомотив (София) с 0:3, като и трите гола паднаха до 20-ата минута. След това Монтана показа подобрение в играта си, но срещата вече беше приключена и отборът записа неуспех. Днес със сигурност феновете ще се надяват на първа победа за сезона.

Ботев (Враца) от своя страна също не стартира кампанията по най-цветущия начин. Врачани имат две точки в актива си след две равенства и една загуба. В последните два мача обаче момчетата на Христо Янев може да съжаляват, че изпускат точки, тъй като допускат попадения буквално в последните секунди на срещите си. Срещу Лудогорец Антоан Стоянов си вкара автогол в 93-ата минута, което доведе до загубата с 0:1, а миналия кръг срещу Спартак (Варна) “соколите” отбелязаха в 94-ата минута и изравниха за 1:1.

Със сигурност обаче Ботев показва по-добра игра от миналия сезона и стабилно представяне в защита поне до момента.

Последното дерби на Северозапада датира от 2023 година, когато Ботев победи с 1:0 в контрола. Иначе последната официална среща между двата отбора е от 2021 година, когато на “Огоста” резултатът е 1:1.