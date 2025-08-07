Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите в София

Анас Маздрашки и Александър Василев се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира за мъже „K&D Cup 2025" в София с награден фонд 15 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК „Диана".

Анас Маздрашки победи във втория кръг с 6:3, 6:0 Бенжамен Мартен (Франция). Срещата продължи 82 минути.

Българинът изостана с пробив и 2:3 в първия сет, но спечели следващите десет гейма в мача. На четвъртфиналите Маздрашки ще играе срещу №8 в схемата Никита Мащаков (Украйна).

По-рано днес Александър Василев също се класира за четвъртфиналите на сингъл, а там той ще играе срещу №2 Шон Кенен (Франция).

Александър Василев в топ 8 на турнира на ITF в София

Минимум седем българи пък ще играят днес на четвъртфиналите на двойки.

Александър Василев и Вардан Манукян (Русия) ще се изправят срещу първите поставени италианци Якопо Билардо и Николо Чаварела.

В изцяло български четвъртфинал Виктор Марков и Пламен Милушев ще срещнат Дейвид Симеонов и Никола Керемедчиев.

Михаил Иванов и Ерик Владимиров ще играят срещу победителите от мача между българите Радослав Шандаров и Васил Шандаров срещу Александър Обрио и Валентин Лапалю от Франция. Двубоят на братя Шандарови беше прекъснат вчера при резултат 1:0 сета в полза на французите.