  3. Рованпера: Ожие ще ни тормози до края, ще стане хубава битка

  • 7 авг 2025 | 14:32
  • 460
  • 0

Решението на 8-кратния световен шампион Себастиен Ожие да се бори за деветата си рали титла и отново да удължи програмата си в WRC не се оказа особено изненадваща новина за съперниците му.

Преди да обяви това на финала на рали „Финландия“ Ожие беше най-ефективният пилот този сезон – пет старта, от които три победи и две втори места, както и второ място в класирането.

Ожие завърши трети в Юваскила, слезе едно място в класирането и е един от петимата претенденти за титлата заедно със съотборниците си Елфин Еванс и Кале Рованпера плюс двете звезди на Хюндай Ойт Танак и Тиери Нювил, който е действащият световен рали шампион.

„Себ ще ни тормози до края на сезона, сигурен съм в това! Ще стане хубава битка“, обясни Рованпера.

„Решението на Себ звучи логично, нали – допълни Нювил. – Той е трети в шампионата, на негово място и аз щях да постъпя така. Миналата година действа по същия начин, но сега е в по-добра позиция.“

„Знаем, че Ожие ще стартира в Парагвай и Чили, както и в останалите три ралита – заяви Танак. – Мисля, че ще се получи интересна битка до самия край.“

Снимки: Sportal.bg

