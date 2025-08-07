Популярни
От Ботев (Пловдив) благодариха на БФС, но продължават да искат преиграване на двубоя с Арда

  • 7 авг 2025 | 15:03
  • 317
  • 0

Благодетелят на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов излезе с поредно изявление в социалните мрежи на “канарчетата”. В него се благодари на БФС за взетото решение да се спрат съдийските права на Васимир Ел-Хатиб, но от клуба продължават да настояват за отмяна на червения картон на Андрей Йорданов и преиграване на мача с Арда. Освен това от Ботев са подали и сигнали до компетентните органи на Република България с искане за разследване на възможна хазартна зависимост на Ел Хатиб.

Ето какво пишат от Ботев:

ИЗЯВЛЕНИЕ

от Илиян Филипов и Ръководството на ПФК Ботев Пловдив

След решението на Съдийската комисия към БФС, с което съдията Ел Хатиб беше наказан и временно отстранен от ръководене на мачове, благодарим на членовете на комисията, че най-сетне признаха очевидното – тенденциозното и престъпно съдийство на това лице по време на срещата с Арда Кърджали.

Това обаче е само първа стъпка. Време е комисията, след като е имала смелостта да произнесе буквата „А“, да извърви пътя докрай – чрез пълно, прозрачно и независимо разследване на случая, което да доведе до справедливо решение и възстановяване на феърплея, грубо потъпкан от съдийската намеса на Ел Хатиб.

Срамното петно, оставено от него върху името на българския футбол, трябва да бъде изтрито с категорични действия.

ПФК Ботев Пловдив настоява:

Незабавна отмяна на червения картон на Андрей Йорданов, който бе показан след напълно измислена и манипулирана интервенция чрез ВАР;

Преиграване на мача срещу Арда Кърджали, тъй като скандалната съдийска намеса пряко повлия върху резултата от срещата.

Освен това: ПФК Ботев Пловдив е подал сигнали до компетентните органи на Република България с искане за разследване на възможна хазартна зависимост на Ел Хатиб, както и участие в незаконни хазартни схеми и залагания, свързани с футболни срещи. Подобни съмнения изискват незабавна проверка и строго отношение от страна на всички институции.

Призоваваме новото ръководство на БФС да покаже с действия, че няма да толерира подобни практики и че ще предприеме всички необходими мерки за отстраняване на зависими, корумпирани и вредни за играта лица от системата.

Доверието на клубовете е във ваши ръце. Очакваме не просто думи, а ясна воля, решителност и действия, които да върнат честта и справедливостта във футбола.

Илиян Филипов

Ръководство на ПФК Ботев Пловдив

