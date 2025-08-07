Ботев с Тодор Неделев срещу Локомотив (София)

Отборът на Ботев (Пловдив) започна подготовката си за мача с Локомотив София. Срещата от 4-ия кръг на efbet Лига е в неделя (10.08) от 21:15 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.

Тодор Неделев тренира наравно със своите съотборници, похвалиха се от клуба. Това личи и от кратко видео, което публикуваха от ПФК Ботев в официалната клубна страница във Фейсбук.



Припомняме, че Неделев пропусна злощастната загуба от Арда с 0:5 заради мускулен проблем, който явно вече е отшумял.



За срещата с Локомотив (София) треньорът Николай Киров задължително ще трябва да прави промени в състава си, тъй като заради наказания няма да могат да играят капитанът Ивелин Попов и защитникът Андрей Йорданов.