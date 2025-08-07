Световният рекорд на Джонатан Едуардс в тройния скок вече 30 години е недостижим

Джонатан Едуардс отбелязва 30-годишнината от световния си рекорд в тройния скок с чувство на гордост, примесено с изненада, че никой досега не е успял да надмине постижението му от 18.29 метра, поставено на 7 август 1995 г. на Световното първенство в Гьотеборг.

"Не мисля, че е добър знак за леката атлетика като спорт, че един рекорд се задържа 30 години“, споделя Едуардс, единственият британски световен рекордьор в традиционните дисциплини на леката атлетика, пред BBC Sport. "Като се имат предвид всички развития в спортната наука, храненето, методите на тренировка, не мисля, че това говори за наистина здрав и процъфтяващ спорт, ако трябва да съм честен.“

Само седем други мъже в историята са прескочили границата от 18 метра, което подчертава величието на постижението на Едуардс. Но ако се придържаме към идеята, че рекордите са за чупене, защо този все още е непокътнат?

Ненадминатият скок

Когато Едуардс пристига на стадион "Улеви“ в Гьотеборг, никой не е скачал над 18 метра при "редовен“ вятър. Още в първите два опита на състезанието той успява да го направи два пъти. Първият му скок е 18.16 метра, а около 20 минути по-късно добавя още 13 сантиметра към рекорда, в едно от най-великите постижения на британската лека атлетика.

Едуардс е бил в отлична форма през тази година, пристигайки в Швеция като световен рекордьор след скок от 17.98 метра, с който подобрява предишния рекорд на американеца Уили Банкс с един сантиметър. Той също така е регистрирал и най-дългия скок в историята с попътен вятър – 18.43 метра.

Едуардс винаги се е описвал като спринтьор, а не като скачач, сравнявайки контакта си със земята по време на фазите на скока с камъче, което се плъзга по водата. Със своите 71 кг, той е бил и по-лек от много други атлети.

През този сезон той променя техниката си, като приема двойно движение на ръцете, вместо редуване, което според него го прави "много добре балансиран“ във всички фази на скока.

Въпреки това, той далеч не е бил уверен, признавайки, че си е купил слънчеви очила на летището в Гьотеборг, за да скрие очите си по време на загрявката, така че съперниците му "да не видят страха“ му.

"В нашите тренировки изучавахме видеоклипове на Едуардс ден след ден“, казва Джером Ромен, който печели бронзовия медал в Гьотеборг. "Беше просто забележително това, което правеше.“

Носителят на сребърен медал Брайън Уелман смята, че Едуардс е поставил рекорда, защото "е бил най-ефективният троен скачач“.

Леката атлетика изостава от другите спортове

Едуардс смята, че една от причините все още да държи световния рекорд в тройния скок е, че леката атлетика не е "в крак с професионализацията на спорта“, което означава, че талантливите млади атлети избират други спортове, защото могат да печелят повече пари.

"Леката атлетика не предлага същите награди като другите спортове. Ако сте талантливо младо дете, не бихте избрали лека атлетика. Със сигурност не бихте избрали дисциплина в скоковете, където наградите са по-малки, отколкото в бяганията.“

Инвестициите в спорта също намаляват. Участието в леката атлетика също е в спад, според Английската федерация по лека атлетика, а младите хора все по-често се отказват.

Технологията може би не помага

Три от петте най-дълго задържани световни рекорда за мъже в най-популярните дисциплини са в скоковете: рекордите във високия скок, дългия скок и тройния скок са поставени между 1991 и 1995 г. И въпреки това технологиите са напреднали оттогава, включително в обувките.

Едуардс обаче смята, че карбоновите пластини в съвременните маратонки може би не помагат на скачачите, за разлика от бяганията, където рекордите продължават да бъдат чупени.

Ще бъде ли някога подобрен рекордът?

Най-близо до рекорда на Едуардс се доближи американецът Крисчън Тейлър преди 10 години, скачайки 18.21 метра. Водещото разстояние в света тази година е 17.80 метра, докато миналогодишният олимпийски златен медал беше спечелен с 17.86 метра.

Едуардс казва, че не знае как ще се почувства, ако рекордът му бъде подобрен. "Той е част от мен от толкова дълго време“, казва Едуардс, чийто рекорден скок е изобразен в мозайка в Илфракомб, Девън, където е живял като тийнейджър. "Всъщност би било хубаво, ако продължи да съществува.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago