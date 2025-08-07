Иван Кукушкин е европейски шампион по ускорен шах при момчетата до 12 години.
На Европейското първенство по ускорен шахмат и блиц за деца от 8 до 18 години, провеждащо се в Солун (Гърция) Иван Кукушкин постигна великолепен успех – златен медал и титла.
Състезателят на ШК „Младост“ София демонстрира изключително силна игра, агресивен атакуващ стил и хладнокръвие, с което безапелационно завоюва върха в Европа.
В турнира участват 22 български млади таланти, които също се представят достойно!
Ето и част от нашите млади надежди:
Ивелина Христова
Павел Лозанов
Яна Лозанова
Боян Михайлов
Мария Очкова
Авигея Василева
Велин Симеонов.