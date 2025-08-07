Популярни
Японец с успешен първи тест във Формула 1

  • 7 авг 2025 | 14:26
Действащият  шампион в японската Супер Формула и трикратен първенец в Супер GT 500 Шо Цубой направи своя първи тест с болид от Формула 1 в рамките на днешния ден.

30-годишният японец седна зад волана на болида на Хаас от 2023 година – VF-23 на пистата „Фуджи“ в своята родина. Този тест на японското трасе беше организиран благодарение на партньорството между Хаас и Тойота, което стартира през октомври миналата година. Тестът продължи два дена, а в него участие освен Цубой взе и резервният пилот на Хаас и титуляр на Тойота в Световния шампионат за издръжливост (WEC) – Рио Хиракава. Той беше зад волана на VF-23 вчера, а днес отстъпи кокпита на Цубой.

Тестът на Цубой е преминал успешно, но от Хаас не съобщават какви са били неговите времена. По-рано глобалният моторспорт директор на Тойота Масая Каджи беше заявил, че този тест ще бъде като прослушване за Цубой.

„Това, което ще се случи в бъдеще, ще зависи изцяло от представянето на Цубой и неговата комуникация с отбора. Това е нещо като прослушване или селекция. Не е само за трупане на опит. Ние бихме искали да преценим неговото реално ниво. Той ще трябва да положи много усилия, особено в комуникацията на английски, но основната цел ще е да разберем какъв е неговият потенциал. В момента той е най-добрият сред японските пилоти, така че за нас, а и за други пилоти в Япония, е много интересно да видим какво е неговото ниво“, каза Каджи преди теста на Цубой.

Снимки: MoneyGram Haas F1 Team

