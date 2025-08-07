Популярни
Две победи за Цветан Илиев, трето място за Иван Влъчков в Словакия

Две победи за Цветан Илиев, трето място за Иван Влъчков в Словакия

Още двама български пилоти записаха успехи в състезанията, валидни за Carbonia Cup на пистата „Словакияринг“ – Цветан Илиев взе две победи във Формула 3, а Иван Влъчков завърши трети в своя клас А9.

Илиев се състезава в група С+D и клас D4 (до 2000 куб.см). В първото състезание Илиев стана първи в групата след само 4 обиколки, тъй като друг болид се запали на пистата и то бе спряно. Във второто бяха направени всички 7 обиколки и отново Цецо бе на върха.

Две победи за Марти Стоянов в Carbonia Cup в Словакия
Две победи за Марти Стоянов в Carbonia Cup в Словакия

В същия клас D4 за първи път в официално състезание формула кара неговата дъщеря Снежана Илиева, добре позната от картинга у нас. Тя завърши и двете състезания, което може да се отчете като успешен дебют с много по-бързите за нея болиди от Формула 3.

Влъчков се състезава с българския автомобил Sin Car R1 на Росен Даскалов. В първата сесия Влъчков бе пети в своя клас А9 (обем на двигателя над 3500 куб.см). Във втората сесия той повтори това си представяне, а в 3-ата сесия бе втори в класа и 4-и в групата. В квалификацията Влъчков се класира 6-и в групата и 5-и в класа А9, като показа, че има потенциал за по-предно класиране в състезанието.

В първата надпревара Иван, който е 7-кратен национален шампион на затворен маршрут в серия Туринг, завърши 4-и в общото подреждане и 3-и в класа. Същите класирания Влъчков записа и във второто състезание, като беше плътно зад втория в класирането в класа – на 0,140 секунди. 

„Това беше второто ни участие за сезона в Carbonia cup, след това в Чехия, където завърших 2-и, обясни Влъчков след финала. – Конкуренцията беше изключително силна. Имахме нужната скорост в състезанията и малко не ми достигна да стана 2-и във втората надпревара. Благодаря на всички спонсори, които ми помагат и на семейството ми.“

Второ място за Иван Влъчков на Carbonia cup в Чехия
Второ място за Иван Влъчков на Carbonia cup в Чехия
