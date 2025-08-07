БФ Волейбол обмисля създаването на Висша лига за жени

От Българска федерация по волейбол обмислят създаването на второ ниво на женския волейбол у нас – Висша лига, научи Sportal.bg.

В писмо, което то Централата са разпространили до клубовете и нашата медиа видя, се споменава, че, заради повишения интерес от страна на клубовете към участие в НВЛ „Демакс+“ лига, се разглежда идеята за учредяване и на второ ниво на женския волейбол. Клубовете, които проявяват интерес към участие в това ново първенство, имат срок до 14 август 2025 година да заявят това пред БФ Волейбол.

Потенциалното създаване на Висша лига при жените идва само три години след като дамското първенство у нас беше близо до закриване заради ниския интерес от страна на клубовете към участие в шампионата. Впоследствие БФ Волейбол се намеси и с помощта на своите партньори успя да спаси първенството, а сега се задава негово разрастване с второ ниво.

"Следвайки тенденциите в развитието на волейбола през последните години, "Демакс+" лига предоставя възможност на младите състезателки да трупат повече игрови опит и да се подготвят за участие в мачове с първите отбори.



"Този подход вече дава резултати в националните гарнитури при подрастващите – имаме спечелени европейска и световна титла.



"Смятаме, че като естествено продължение на политиката на БФВ и "Демакс+" лига за изграждане и развитие на младите състезатели, идеята за създаване на втора група в шампионата при дамите би имала своята логична и последователна реализация.



"Забелязваме активност и ангажираност от страна на клубовете в тази посока.



"Реализирането на тази идея носи и допълнителна стойност – повече мачове с реална стойност и стимулираща конкурентна среда при изпадане и промотиране на отбори, както и за състезателките, които все още не са утвърдени като част от първия състав на своите клубове.



"Възможността не само отделни състезателки, но и цели формации от подрастващи да се включват в мачове на по-високо ниво би улеснила прехода към женския волейбол и би допринесла за по-добро обиграване и натрупване на увереност в състезателна среда", заяви за Sportal.bg административният директор на БФВ и член на НВЛ-жени Станислав Николов.

През новия сезон в „Демакс+“ лига ще участват общо десет отбора – Марица (Пловдив), Марица 2022 (Пловдив), Дея спорт (Бургас), ЦСКА, ЦПВК, Левски София, Славия, Драгоман, ДКС Варна и новакът Миньор (Перник).