Осака спря сензацията Таусон на крачка от финала

Японката Наоми Осака прекърши мечтите на Клара Таусон от Дания, след като надви коравата съперничка с 6:2 7:6(7) във втория полуфинал от турнира в Монреал, Канада.

Съперничките си размениха по 4 аса, както и всяка от тях направи по 3 двойни грешки.

Осака обаче демонстрира повече воля и съумя да реализира 4 от 5 възможности за брейк, докато Таусон взе само 2 от 9 шанса за пробив.

Въпреки отпадането датчанката направи повече от впечатляващо участие на турнира в Северна Америка, след като по пътя си до полуфиналите елиминира последователно бившата световна номер едно Ига Швьонтек и американката Мадисън Кийс.

Осака от своя страна има много амбициозно предизвикателство пред себе си на предстоящия финал в лицето на 18-годишната представителка на домакините Виктория Мбоко.

Битката предстои в днешния 7-и август (четвъртък), като мачът ще стартира не по-рано от 17:00 часа българско време.

