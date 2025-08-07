Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Осака спря сензацията Таусон на крачка от финала

Осака спря сензацията Таусон на крачка от финала

  • 7 авг 2025 | 06:53
  • 327
  • 0
Осака спря сензацията Таусон на крачка от финала

Японката Наоми Осака прекърши мечтите на Клара Таусон от Дания, след като надви коравата съперничка с 6:2 7:6(7) във втория полуфинал от турнира в Монреал, Канада.

Съперничките си размениха по 4 аса, както и всяка от тях направи по 3 двойни грешки.

Осака обаче демонстрира повече воля и съумя да реализира 4 от 5 възможности за брейк, докато Таусон взе само 2 от 9 шанса за пробив.

Въпреки отпадането датчанката направи повече от впечатляващо участие на турнира в Северна Америка, след като по пътя си до полуфиналите елиминира последователно бившата световна номер едно Ига Швьонтек и американката Мадисън Кийс.

Датчанка шокира Швьонтек
Датчанка шокира Швьонтек

Осака от своя страна има много амбициозно предизвикателство пред себе си на предстоящия финал в лицето на 18-годишната представителка на домакините Виктория Мбоко.

Палачката на Швьонтек е на полуфинал в Монреал
Палачката на Швьонтек е на полуфинал в Монреал

Битката предстои в днешния 7-и август (четвъртък), като мачът ще стартира не по-рано от 17:00 часа българско време.

Мбоко продължава да мечтае за титлата в Монреал след успех над Рибакина
Мбоко продължава да мечтае за титлата в Монреал след успех над Рибакина
Следвай ни:

Още от Тенис

Томова повали французойка и вече е в основната схема в Синсинати

Томова повали французойка и вече е в основната схема в Синсинати

  • 6 авг 2025 | 22:18
  • 5173
  • 3
Антъни Генов загуби на четвъртфиналите на двойки в Италия

Антъни Генов загуби на четвъртфиналите на двойки в Италия

  • 6 авг 2025 | 20:58
  • 862
  • 1
Александър Василев и Анас Маздрашки се класираха за втория кръг на ITF турнира в София

Александър Василев и Анас Маздрашки се класираха за втория кръг на ITF турнира в София

  • 6 авг 2025 | 19:55
  • 731
  • 0
Шиникова стигна четвъртфинал на двойки в Германия

Шиникова стигна четвъртфинал на двойки в Германия

  • 6 авг 2025 | 19:23
  • 526
  • 1
Лиа Каратанчева изпусна два мачбола за загуба на двойки в Австрия

Лиа Каратанчева изпусна два мачбола за загуба на двойки в Австрия

  • 6 авг 2025 | 19:11
  • 1062
  • 0
Новият облик на "Мастърс"-а в Синсинати, който струва 260 милиона долара

Новият облик на "Мастърс"-а в Синсинати, който струва 260 милиона долара

  • 6 авг 2025 | 17:26
  • 1389
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

  • 6 авг 2025 | 22:22
  • 62835
  • 346
Арда ще търси добър резултат в Литва

Арда ще търси добър резултат в Литва

  • 7 авг 2025 | 07:38
  • 179
  • 0
Грешна стъпка за България на старта на световните предквалификации

Грешна стъпка за България на старта на световните предквалификации

  • 6 авг 2025 | 22:57
  • 37900
  • 35
Руи Мота: Двубоят беше добър и за тях, и за нас

Руи Мота: Двубоят беше добър и за тях, и за нас

  • 6 авг 2025 | 22:45
  • 6641
  • 6
Хулио: Не Сабах, а друг е големият ни враг утре, но играчите ще изядат тревата

Хулио: Не Сабах, а друг е големият ни враг утре, но играчите ще изядат тревата

  • 6 авг 2025 | 16:17
  • 45961
  • 126
Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за крило от Лига 2

Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за крило от Лига 2

  • 7 авг 2025 | 01:57
  • 5714
  • 11