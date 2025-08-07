Мбоко продължава да мечтае за титлата в Монреал след успех над Рибакина

85-ата в света Виктория Мбоко от Канада накара публиката в Монреал да мечтае тяхната представителка да спечели титлата на силния турнир на WTA. Мбоко успя да елиминира 12-ата в света Елена Рибакина от Казахстан на полуфиналите след успех с 1:6 7:5 7:6(4).

Срещата продължи цели 2 часа и 46 минути.

18-YEAR OLD CANADIAN VICTORIA MBOKO IS OFF TO THE FINALS OF THE NATIONAL BANK OPEN! 🇨🇦🎾 pic.twitter.com/1TQdKntk06 — TSN (@TSN_Sports) August 7, 2025

Рибакина направи 5 аса, докато представителката на домакините стигна до 4 директни точки от сервис. Интересното е, че Мбоко стигна до победата, въпреки че направи цели 11 двойни грешки, докато казахстанката записа само една.

ALLEZ VICKY 💪



Following an EPIC three setter, Victoria Mboko rallies back to defeat Rybakina 1-6, 7-5, 7-6(4) to reach her first WTA final!#OBN25 pic.twitter.com/1iP9zIHzNw — wta (@WTA) August 7, 2025

Канадката обаче имаше много добра защита и съумя да спаси цели шест опита за брейк на своята съперничка, като самата тя междувременно стигна до още шест пробива.

Големият финал на турнира предстои в днешния 7-и август (четвъртък), като той ще стартира не по-рано от 17:00 часа българско време. В него Мбоко ще срещне Наоми Осака, която отстрани датската сензация Клара Таусон.