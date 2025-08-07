Популярни
  3. Мбоко продължава да мечтае за титлата в Монреал след успех над Рибакина

Мбоко продължава да мечтае за титлата в Монреал след успех над Рибакина

  • 7 авг 2025 | 06:35
  • 529
  • 0
Мбоко продължава да мечтае за титлата в Монреал след успех над Рибакина

85-ата в света Виктория Мбоко от Канада накара публиката в Монреал да мечтае тяхната представителка да спечели титлата на силния турнир на WTA. Мбоко успя да елиминира 12-ата в света Елена Рибакина от Казахстан на полуфиналите след успех с 1:6 7:5 7:6(4).

Срещата продължи цели 2 часа и 46 минути.

Рибакина направи 5 аса, докато представителката на домакините стигна до 4 директни точки от сервис. Интересното е, че Мбоко стигна до победата, въпреки че направи цели 11 двойни грешки, докато казахстанката записа само една.

Канадката обаче имаше много добра защита и съумя да спаси цели шест опита за брейк на своята съперничка, като самата тя междувременно стигна до още шест пробива.

Големият финал на турнира предстои в днешния 7-и август (четвъртък), като той ще стартира не по-рано от 17:00 часа българско време. В него Мбоко ще срещне Наоми Осака, която отстрани датската сензация Клара Таусон.

