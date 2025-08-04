България U21 без Кристиан Титрийски на Мондиал 2025

Контроли с Бразилия и Германия за националите ни под 21 години във Франция

Националният отбор за мъже под 21 години замина за френския град Метц, където ще изиграе три контролни срещи. Мачовете срещу Бразилия са на 4 и 6 август, а на 5 август се изправяме срещу Германия.

Отборът ни ще бъде без Жасмин Величков, който игра на световното първенство за мъже до 19 години в Ташкент. Величков ще се присъедини към състава след завръщането му от Франция.

Кристиан Титрийски отпада от сметките за Мондиала в Китай (18–31 август) поради операция на глезена, която претърпя преди две седмици. Възстановителният период за диагонала се очаква да бъде около два месеца.

Състав на България:

Разпределители:

Виктор Жеков (Монтана)

Даниел Мицин (Пирин)

Рангел Витеков (Берое 2016)

Диагонали:

Георги Бъчваров (Берое 2016)

Марк Михайлов (ЦСКА)

Посрещачи:

Александър Къндев (Лонг Бийч)

Кристиян Андреев (ЦСКА)

Любомир Златков (ЦСКА)

Николай Иванов (Кампи Реали, Канту)

Огнян Христов

Централни блокировачи:

Александър Николов (Локомотив)

Константин Динов (Славия)

Костадин Козелов (Пирин)

Георги Паунов (Хебър)

Стилиан Делибосов (Калифорния Нортридж)

Томислав Русев

Либеро:

Александър Цанев (Черно море)

Константин Чипев (Левски)

Ясен Петров ( Нефтохимик)

Старши треньор: Венцислав Симеонов

Треньор: Тодор Алексиев.