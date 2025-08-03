Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача с Берое

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за домакинството на Берое в мач от третия кръг на efbet Лига. От нея отпаднаха невъзстановеният Берк Бейхан, както и Андреас Калкан, Жоао Бандаро и Емануил Няголов.

В групата за мача са: Пламен Илиев, Кристиан Томов, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Даниел Мартин, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Николай Костадинов, Димитър Тонев, Мартин Милушев, Давид Телес, Жоао Педро, Филипе Кардосо, Николай Златев, Уеслен Жуниор, Георги Лазаров, Селсо Сидни и Густаво Франса.