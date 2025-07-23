Халф на Атлетико пристигна в Бразилия, за да оформи трансфера си във Фламенго

Халфът на Атлетико Мадрид Саул Нигес, който през последния сезон игра под наем в Севиля, пристигна в Рио де Жанейро, за да подпише договор с местния гранд Фламенго, съобщиха бразилските медии. Испанският национал, който има 19 мача и 3 гола за Фурия Роха, имаше договор с Атлетико до 2026. Във Фламенго той ще се събере с бившия си съотборник при "колчонерите" Филипе Луис, който в момента е треньор на бразилския гранд, който стигна до осминафиналите на Световното клубно първенство, където бе елиминиран от Байерн Мюнхен след 2:4.

Промяна в плана: Саул Нигес отива в Бразилия при свой бивш съотборник

Um dos quesitos para ser jogador do Flamengo é ser bonito?



Que cidadão bonito é esse Saúl, hein pic.twitter.com/p5lp2Cawr7 — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) July 22, 2025

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Снимки: Gettyimages