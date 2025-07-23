Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Халф на Атлетико пристигна в Бразилия, за да оформи трансфера си във Фламенго

Халф на Атлетико пристигна в Бразилия, за да оформи трансфера си във Фламенго

  • 23 юли 2025 | 12:47
  • 237
  • 0
Халф на Атлетико пристигна в Бразилия, за да оформи трансфера си във Фламенго

Халфът на Атлетико Мадрид Саул Нигес, който през последния сезон игра под наем в Севиля, пристигна в Рио де Жанейро, за да подпише договор с местния гранд Фламенго, съобщиха бразилските медии. Испанският национал, който има 19 мача и 3 гола за Фурия Роха, имаше договор с Атлетико до 2026. Във Фламенго той ще се събере с бившия си съотборник при "колчонерите" Филипе Луис, който в момента е треньор на бразилския гранд, който стигна до осминафиналите на Световното клубно първенство, където бе елиминиран от Байерн Мюнхен след 2:4.

Промяна в плана: Саул Нигес отива в Бразилия при свой бивш съотборник
Промяна в плана: Саул Нигес отива в Бразилия при свой бивш съотборник
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тотнъм се включва в битката за Родриго

Тотнъм се включва в битката за Родриго

  • 23 юли 2025 | 05:12
  • 8901
  • 3
Харесаният от Томаш за ЦСКА защитник напуска Юве

Харесаният от Томаш за ЦСКА защитник напуска Юве

  • 23 юли 2025 | 04:57
  • 17682
  • 9
Косовари с обрат срещу тима на бивш халф на ЦСКА

Косовари с обрат срещу тима на бивш халф на ЦСКА

  • 23 юли 2025 | 04:08
  • 2961
  • 0
Братът на Дезире Дуе отново е приоритет за Милан

Братът на Дезире Дуе отново е приоритет за Милан

  • 23 юли 2025 | 03:40
  • 4219
  • 0
Ювентус още се колебае за Санчо

Ювентус още се колебае за Санчо

  • 23 юли 2025 | 03:24
  • 3364
  • 1
Наполи излезе с нова оферта за Дан Ндой

Наполи излезе с нова оферта за Дан Ндой

  • 23 юли 2025 | 03:03
  • 4432
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Гостът на Sportal.bg" с Димитрис Итудис: Благодаря за подкрепата на българската държава

"Гостът на Sportal.bg" с Димитрис Итудис: Благодаря за подкрепата на българската държава

  • 23 юли 2025 | 07:47
  • 7344
  • 4
Левски постави ултиматум на бразилец

Левски постави ултиматум на бразилец

  • 23 юли 2025 | 06:43
  • 25641
  • 20
Промяна в плана: Екитике лети за Лондон вместо за Ливърпул

Промяна в плана: Екитике лети за Лондон вместо за Ливърпул

  • 23 юли 2025 | 10:05
  • 14101
  • 2
Солиден Лудогорец не се пречупи пред 8000 екзалтирани хървати

Солиден Лудогорец не се пречупи пред 8000 екзалтирани хървати

  • 22 юли 2025 | 23:37
  • 81912
  • 226
Мота: Не съм много доволен, но имаме всички шансове да продължим

Мота: Не съм много доволен, но имаме всички шансове да продължим

  • 22 юли 2025 | 23:56
  • 15332
  • 24
Всички футболисти на Левски тренират ден преди мача с Брага

Всички футболисти на Левски тренират ден преди мача с Брага

  • 23 юли 2025 | 11:12
  • 3102
  • 2