Трансферна цел на Атлетико, Ювентус и Интер отива в отбора на Роналдо

🚨EXCL: 🟡🔵🇸🇰 #SPL |



🔐 Al-Nassr have reached an agreement with Feyenoord for David Hancko



💰 €35M + €5M bonus



✍️ Contrat valid until June 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ + 1️⃣ year option



🩺 Medical tests scheduled for David Hanckohttps://t.co/8zQpOX9QKD pic.twitter.com/sy0HcGK5WU