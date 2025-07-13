Огнени сблъсъци взривиха плажната арена на SENSHI 27

Зрелищни нокаути, тежки двубои и неочаквани обрати предложи 27-ото издание на професионалната бойна галавечер SENSHI на 12 юли в к.к. Св. Св. Константин и Елена, Варна. Този път бойното шоу бе още по-впечатляващо, защото започна с шест много динамични двубоя между финалистите на KWU SENSHI Световна купа за аматьори 2025. След 2 тежки нокаута и напрегнати битки пред публиката във Варна и зрителите пред екраните бяха определени и новите победители на KWU SENSHI Световна купа за аматьори 2025.

Веднага след напрегнатите финали, събитието продължи с още по-големия екшън: осем професионални битки между 16 бойци от 11 държави. Равносметката от професионалните двубои е 2 нокаута и две български победи.

Ето и целия списък с новите победители на KWU SENSHI Световна купа за аматьори 2025:

Двубой №1 Категория: -70 кг KWU SENSNI

Виктор Колая (Полша) победи Артур Арушанян (Армения) с единодушно съдийско решение.

Двубой №2 Категория: -75 кг KWU SENSNI

Айбек Аманов (Казахстан) победи Петър Стойков (България) с нокаут в третия рунд.

Двубой №3 Категория: -80 кг KWU SENSNI

Артур Арутюнян (Армения) надделя над Тристан Тейлър (Англия) с нокаут в третия рунд.

Двубой №4 Категория: -85 кг KWU SENSNI

Лучиан Генунчи (Молдова) победи Никита Гараш (Казахстан) с единодушно съдийско решение.

Двубой №5 Категория: -90 кг KWU SENSNI

Пабло Молина (Аржентина) победи Алберт Угринчич (Босна и Херцеговина)

с единодушно съдийско решение.

Двубой №6 Категория: 90+ кг KWU SENSNI

Кристиан Негру (Молдова) надделя над Васил Димитров (България) с единодушно съдийско решение.

Вижте и резултатите от професионалните битки на ринга на SENSHI 27:

Двубой №7 Категория: -70 кг KWU FULL CONTACT

Бруно Газани (Бразилия) победи Герик Биле (Франция) с единодушно съдийско решение.

Двубой №8 Категория: -80 кг KWU FULL CONTACT

Жулиен Риков (България) победи Корнелиу Лисии (Молдова) с единодушно съдийско решение.

Двубой №9 Категория: -75 кг KWU FULL CONTACT

Атанас Божилов (България) победи Луис Балестеро (Испания) с единодушно съдийско решение.

Двубой №10 Категория: -70 кг KWU OPEN

Хама Дара (Финландия) победи Делян Георгиев (България) с разделено съдийско решение.

Двубой №11 Категория: -80 кг KWU FULL CONTACT

Маркос Карвало (Бразилия) победи Йохан Кофи (Франция) с единодушно съдийско решение.

Двубой №12 Категория: -85 кг KWU FULL CONTACT

Улрик Бокеме (Швейцария) спечели мача срещу Фабиан Лорито (Италия) с единодушно съдийско решение.

Двубой №13 Категория: -95 кг KWU FULL CONTACT

Франческо Джая (Албания) победи Абдарман Кулибали (Франция) с нокаут във втория рунд.

Двубой №14 Категория: -95 кг KWU FULL CONTACT

Самед Агдеве (Турция) победи Янис Стофоридис (Гърция) с технически нокаут.

Бойната галавечер вдигна адреналина на публиката, а част от финалистите на KWU SENSHI Световна купа за аматьори 2025 получиха специални награди, заради изключителното си представяне на арената.

- Награда „Нокаут на вечерта“ заслужено грабна Артур Арутюнян (Армения).

- Приз за „Най-добра техника“ получи Айбек Аманов (Казахстан).

- Отличето „Боен дух“ бе присъдено на Лучиан Генунчи (Молдова).

Със специални награди бяха отличени и трима бойци при професионалистите на SENSHI 27:

- Призът „Нокаут на вечерта“ спечели Франческо Джая (Албания).

- Отличието за „Най-добра техника“ отиде при Жулиен Риков (България).

- Награда „Боен дух“ бе връчена на Герик Биле (Франция).