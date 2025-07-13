Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Огнени сблъсъци взривиха плажната арена на SENSHI 27

Огнени сблъсъци взривиха плажната арена на SENSHI 27

  • 13 юли 2025 | 14:40
  • 260
  • 0
Огнени сблъсъци взривиха плажната арена на SENSHI 27

Зрелищни нокаути, тежки двубои и неочаквани обрати предложи 27-ото издание на професионалната бойна галавечер SENSHI на 12 юли в к.к. Св. Св. Константин и Елена, Варна. Този път бойното шоу бе още по-впечатляващо, защото започна с шест много динамични двубоя между финалистите на KWU SENSHI Световна купа за аматьори 2025. След 2 тежки нокаута и напрегнати битки пред публиката във Варна и зрителите пред екраните бяха определени и новите победители на KWU SENSHI Световна купа за аматьори 2025.

Веднага след напрегнатите финали, събитието продължи с още по-големия екшън: осем професионални битки между 16 бойци от 11 държави. Равносметката от професионалните двубои е 2 нокаута и две български победи.

Ето и целия списък с новите победители на KWU SENSHI Световна купа за аматьори 2025:

Двубой №1  Категория: -70 кг KWU SENSNI

Виктор Колая (Полша) победи Артур Арушанян (Армения) с единодушно съдийско решение.

Двубой №2  Категория: -75 кг KWU SENSNI

Айбек Аманов (Казахстан) победи Петър Стойков (България) с нокаут в третия рунд.

Двубой №3  Категория: -80 кг KWU SENSNI

Артур Арутюнян (Армения) надделя над Тристан Тейлър (Англия) с нокаут в третия рунд.

Двубой №4  Категория: -85 кг KWU SENSNI

Лучиан Генунчи (Молдова) победи Никита Гараш (Казахстан) с единодушно съдийско решение.

Двубой №5  Категория: -90 кг KWU SENSNI

Пабло Молина (Аржентина) победи Алберт Угринчич (Босна и Херцеговина)

с единодушно съдийско решение.

Двубой №6  Категория: 90+ кг KWU SENSNI

Кристиан Негру (Молдова) надделя над Васил Димитров (България) с единодушно съдийско решение.

Вижте и резултатите от професионалните битки на ринга на SENSHI 27:

Двубой №7 Категория: -70 кг KWU FULL CONTACT

Бруно Газани (Бразилия) победи Герик Биле (Франция) с единодушно съдийско решение.

Двубой №8 Категория: -80 кг KWU FULL CONTACT

Жулиен Риков (България) победи Корнелиу Лисии (Молдова) с единодушно съдийско решение.

Двубой №9 Категория: -75 кг KWU FULL CONTACT

Атанас Божилов (България) победи Луис Балестеро (Испания) с единодушно съдийско решение.

Двубой №10  Категория: -70 кг KWU OPEN

Хама Дара (Финландия) победи Делян Георгиев (България) с разделено съдийско решение.

Двубой №11 Категория: -80 кг KWU FULL CONTACT

Маркос Карвало (Бразилия) победи Йохан Кофи (Франция) с единодушно съдийско решение.

Двубой №12 Категория: -85 кг KWU FULL CONTACT

Улрик Бокеме (Швейцария) спечели мача срещу Фабиан Лорито (Италия) с единодушно съдийско решение.

Двубой №13 Категория: -95 кг KWU FULL CONTACT

Франческо Джая (Албания) победи Абдарман Кулибали (Франция) с нокаут във втория рунд.

Двубой №14 Категория: -95 кг KWU FULL CONTACT

Самед Агдеве (Турция) победи Янис Стофоридис (Гърция) с технически нокаут.

Бойната галавечер вдигна адреналина на публиката, а част от финалистите на KWU SENSHI Световна купа за аматьори 2025 получиха специални награди, заради изключителното си представяне на арената.

- Награда „Нокаут на вечерта“ заслужено грабна Артур Арутюнян (Армения).

- Приз за „Най-добра техника“ получи Айбек Аманов (Казахстан).

- Отличето „Боен дух“ бе присъдено на Лучиан Генунчи (Молдова).

Със специални награди бяха отличени и трима бойци при професионалистите на SENSHI 27:

- Призът „Нокаут на вечерта“ спечели Франческо Джая (Албания).

- Отличието за „Най-добра техника“ отиде при Жулиен Риков (България).

- Награда „Боен дух“ бе връчена на Герик Биле (Франция).

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Джудоките ни със Синдром на Даун с два медала от Европейското

Джудоките ни със Синдром на Даун с два медала от Европейското

  • 13 юли 2025 | 13:51
  • 282
  • 1
Кирил Борисов: Димитър Димитров иска да се бием, но...

Кирил Борисов: Димитър Димитров иска да се бием, но...

  • 13 юли 2025 | 13:06
  • 598
  • 1
Един боксов кумир на 65

Един боксов кумир на 65

  • 13 юли 2025 | 11:43
  • 2293
  • 1
Стоян Копривленски нокаутира турчин и взриви "Арена Бургас"

Стоян Копривленски нокаутира турчин и взриви "Арена Бургас"

  • 13 юли 2025 | 00:22
  • 12078
  • 5
Равенство между Колев и Маалем в Бургас

Равенство между Колев и Маалем в Бургас

  • 13 юли 2025 | 00:01
  • 2575
  • 3
Пламен Пенчев донесe още една българска победа на Brave CF 97

Пламен Пенчев донесe още една българска победа на Brave CF 97

  • 12 юли 2025 | 22:56
  • 2255
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Готово! "Чашата" на "Армията" вече е затворена

Готово! "Чашата" на "Армията" вече е затворена

  • 13 юли 2025 | 11:13
  • 29444
  • 158
Майкъла: Керкез е добър треньор, но за да опече хляб, му трябва брашно

Майкъла: Керкез е добър треньор, но за да опече хляб, му трябва брашно

  • 13 юли 2025 | 14:13
  • 4513
  • 1
Левски тренира без Цунами, но с Охене и Митков

Левски тренира без Цунами, но с Охене и Митков

  • 13 юли 2025 | 11:40
  • 6991
  • 4
България не можа да се противопостави на Полша във VNL

България не можа да се противопостави на Полша във VNL

  • 13 юли 2025 | 09:49
  • 14606
  • 22
Челси или ПСЖ ще сложи златната корона пред погледа на Тръмп

Челси или ПСЖ ще сложи златната корона пред погледа на Тръмп

  • 13 юли 2025 | 07:56
  • 13677
  • 18
Ще има ли България титла на "Уимбълдън"?

Ще има ли България титла на "Уимбълдън"?

  • 13 юли 2025 | 14:40
  • 23466
  • 21