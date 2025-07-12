Очаквайте на живо: Основните двубои от Brave CF в Бургас

Второто издание на "Brave Combat Federation" в Бургас се провежда в "Арена Бургас". В основните битки от събитието ще участват и българските ММА бойци Пламен Пенчев, Деян Галинов, Антон Янчев, Калоян Колев и професионалният кикбоксьор Стоян Копривленски.

Главните сблъсъци ще започнат в 20:00 часа. Sportal.bg ще отразява дуелите на живо. Ето кои са те:

1. ММА – Сонгюл Караторак 52.6 кг. (Германия) – Мим Гръб 52.5 кг. (Великобритания) жени 3х5 мин

2. ММА – Деян Галинов 84.0 кг. (България)– Абду Кадир 84.4 кг. (Гамбия)

3. ММА – Мурад Гусеинов 76. 7 (Бахрейн) – Габриел Була 76.0 кг. (Колумбия)

4. ММА – Антон Янчев 70.8 кг (България) – Йохан Ван Де Хел 70.6 кг.(Франция)

5. ММА – Алисън Очоа 60.9 кг. (Венецуела) – Жерард Бърнс 61.7 кг.(Ирландия)

6. ММА – Пламен Пенчев 84.3 кг. (България) – Софиян Боафия 84.4 кг. (Алжир)

7. ММА – Брайс Пикот 62.7 кг. (Франция) – Лаша Абрамашвили 61.7 кг.(Грузия)

8. ММА – Павел Владев 70.8 кг. (България) – Абу Тункара 70.6 кг. (Франция)

9. ММА – Калоян Колев 92.3 кг. (България) – Мохамед Саид Маалем 93 кг.(Алжир)

10. К1 – Стоян Копривленски 70.3 кг. (България)– Кубилай Тархан 70.5 кг. (Турция)-3x3

Резултати от подгряващите двубои:

Виктор Григоров победи Стоян Гочев с единодушно съдийско решение



Благой Лачев победи Тоан Нгуен с ТКО, Рунд 1



Борис Тонев победи Давид Димитров със събмишън



Делян Алишахи победи с единодушно съдийско решение Георги Петров