Националите под 16 г. с две контроли срещу Гърция

Отборът ни се готви за Европейско първенство
Националният отбор за мъже под 16 години заминава днес за две контроли срещу Гърция. Мачовете са на 10 и 11 юли. Двубоите са част от подготовката за Европейското първенство в Армения, което е между 23 юли и 8 август. Там България е водач на групата, в която са още Чехия, Франция, Унгария, Италия, Сърбия, Турция и Украйна.
Треньорът Светозар Иванов определи състава за контролите с Гърция.
Посрещачи
Милко Багдасаров - Арда
Деян Ангелов - ВАСК
Иван Антонов - Монтана
Кайо Павлов – ВАСК
Разпределители
Константин Цанев - Черно море
Ангел Тонков – Арда
Централни блокировачи
Павел Димитров - Левски София
Кръстин Илов - ЦСКА
Иван Величков - Миньор
Георги Златанов - ВАСК
Диагонали
Михаил Михайлов - Левски София
Ивайло Колев - Берое 2016
Либеро
Иван Хабов - Левски София
Деан Лаков - Изгрев