Гьозтепе на Мъри с втори трансфер за лятото

🇧🇷1993 doğumlu savunma oyuncusu Allan Godoi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.



🇧🇷We are delighted to announce the signing of Allan Godoi on a two-year contract with an option for an additional year.https://t.co/RujsjE104S#Göztepe pic.twitter.com/ZK58VjLLkB