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Започна Републиканското първенство по снукър

  • 21 юни 2025 | 11:58
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Започна Републиканското първенство по снукър

Републиканското първенство по снукър започна днес в софийската Национална снукър академия.

Турнирът ще се проведе на 21 и 22 юни.

Ето жребия за груповата фаза:

Група А: Свилен Мичев, Велиан Димитров, Николай Анев, Светослав Геков

Група В: Пресиан Недев, Жан Лаушман, Павел Филимонов, Росен Цаков

Група С: Максим Костов, Самуил Георгиев, Алекс Петров, Христо Димитров

Група D: Братислав Кръстев, Виктор Иванов, Димо Ангелов, Светослав Христов

Група Е: Николай Попов, Георги Величков, Иван Кюпов, Борис Лазарков

Група F: Виктор Илиев, Георги Петрунко, Тома Томов, Димитър Павлов

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