Започна Републиканското първенство по снукър

Републиканското първенство по снукър започна днес в софийската Национална снукър академия.
Турнирът ще се проведе на 21 и 22 юни.
Ето жребия за груповата фаза:
Група А: Свилен Мичев, Велиан Димитров, Николай Анев, Светослав Геков
Група В: Пресиан Недев, Жан Лаушман, Павел Филимонов, Росен Цаков
Група С: Максим Костов, Самуил Георгиев, Алекс Петров, Христо Димитров
Група D: Братислав Кръстев, Виктор Иванов, Димо Ангелов, Светослав Христов
Група Е: Николай Попов, Георги Величков, Иван Кюпов, Борис Лазарков
Група F: Виктор Илиев, Георги Петрунко, Тома Томов, Димитър Павлов