Станаха ясни четвъртфиналистите на Държавното до 12 г.

На базата на ТК "Авеню", гр.Бургас се изиграха срещите от 1/8-финалите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на открито за момчета и момичета до 12 годишна възраст.

Момчета, 1/8-финали:

№1 Александър Гендов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Мартин Маринов (ТК "Некст Джен", гр.София) 6:0, 6:4

№8 Симеон Байчев (ТК "Некст Джен", гр.София) –Алекс Алаши (ТК "Некст Джен",гр. София) 6:1, 6:0

№3 Златан Йорданов (ТК "Авеню", гр.Бургас) –Максим Тодоров (ТК "15:40", гр.София) 6:1, 6:1

№5 Николай Николов (ТК "Авеню", гр.Бургас) –Господин Иванов (ТК "Тунджа", гр. Ямбол) 6:3, 7:6(5)

№6 Христо Рашков (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив) –Ивелин Василев (ТК "Авеню", гр.Бургас) 6:2, 6:3

№4 Микаел Иванов (ТК "Раковски Бомел 9", гр.Враца) – Георги Радев (ТК "Приста 2011", гр.Русе) 6:1, 6:0

Теодор Николчовски (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Георги Минков (ТК "15:40", гр.София) 6:0, 6:1

№2 Борислав Атанасов (ТК "Тунджа", гр. Ямбол) –Красимир Мартинов (ТК "Бароко Спорт", гр.София) 6:0, 6:1

Момчета, 1/4-финали:

№1 Александър Гендов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – №8 Симеон Байчев (ТК "Некст Джен", гр.София)

№3 Златан Йорданов (ТК "Авеню", гр.Бургас) – №5 Николай Николов (ТК "Авеню", гр.Бургас)

№4 Микаел Иванов (ТК "Раковски Бомел 9", гр.Враца) – №6 Христо Рашков (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив)

№2 Борислав Атанасов (ТК "Тунджа", гр. Ямбол) – Теодор Николчовски (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

Момичета, 1/8-финали:

№1 Карла Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – Виктория Константинова (ТК "Велто", гр.Варна) 6:0, 6:0

Габриела Димитрова (ТК "Некст Джен", гр.София) – №6 Ния Синчанова ( ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) 6:4, 6:4

№3 Лора Георгиева (ТК "Дема", гр.София) – Михаела Тодорова (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) 6:0, 6:1

Ния Кафалджиева (ТК "Про спорт", гр.София) – №8 Рая Карабова (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) 7:5, 7:5

№7 Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Вивиан Бесалева (ТК "Фаворит", гр.Пазарджик) 6:1, 6:2

№4 Юлияна Димитрова (ТК "Малееви", гр.София) –Рамона Алексеева (ТК "Приста 2011", гр.Русе) 6:4, 6:2

№5 Ния Проданова (ТК "МГ Спорт", гр.София) – Кайра Алексиева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) 6:4, 6:3

№2 Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Дениз Николчева (ТК "Бароко Спорт", гр.София) 6:2, 6:2

Момичета, 1/4-финали:

№1 Карла Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – Габриела Димитрова (ТК "Некст Джен", гр.София)

№3 Лора Георгиева (ТК "Дема", гр.София) – Ния Кафалджиева (ТК "Про спорт", гр.София)

№4 Юлияна Димитрова (ТК "Малееви", гр.София) – №7 Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив)

№5 Ния Проданова (ТК "МГ Спорт", гр.София) – №2 Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора)