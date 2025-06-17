Известни са осминафиналистите на Държавното до 12 г. в Бургас

На базата на ТК "Авеню", гр.Бургас се изиграха срещите от 1/16-финалите на Държавното лично първенство по тенис на открито за момчета и момичета до 12 годишна възраст.

Момчета, 1/16-финали:

№1 Александър Гендов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Александър Бойдев (ТК "Некст Джен", гр.София) 6:1, 6:2

Мартин Маринов (ТК "Некст Джен", гр.София) – Даниел Ценов (ТК "Егалите", гр.Несебър) 6:3, 7:6(4)

Алекс Алаши (ТК "Некст Джен",гр. София) – Андрей Андреев (ТК "Хемус", гр.Велико Търново) 6:4, 6:1

№8 Симеон Байчев (ТК "Некст Джен", гр.София) – Андрей Бъчваров (ТК "Малееви", гр.София) 6:1, 6:1

№3 Златан Йорданов (ТК "Авеню", гр.Бургас) – Иван Манделев (ТК "Кърджали", гр.Кърджали) 6:1, 6:0

Максим Тодоров (ТК "15:40", гр.София) – Даниел Палмър (ТК "Изида", гр.Добрич) 6:1, 6:2

Господин Иванов (ТК "Тунджа", гр. Ямбол) – Артър-Кирил Роджерс (ТК "Некст Джен", гр.София) 6:1, 6:1

№5 Николай Николов (ТК "Авеню", гр.Бургас) – Кристиан Димитров (ТК "Добротица", гр. Добрич) 6:4, 7:5

№6 Христо Рашков (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив) – Слави Георгиев (ТК "Некст Джен", гр.София) 6:2, 6:3

Ивелин Василев (ТК "Авеню", гр.Бургас) – Митко Генов (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) 6:4, 6:2

Георги Радев (ТК "Приста 2011", гр.Русе) – Давид Стоянчов (ТК "15:40", гр.София) 7:6(2), 6:2

№4 Микаел Иванов (ТК "Раковски Бомел 9", гр.Враца) – Теодор Стефанов (ТК "Некст Джен", гр.София) 6:1, 6:1

Теодор Николчовски (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – №7 Даниел Васев (ТК "Дема", гр.София) 6:3, 6:1

Георги Минков (ТК "15:40", гр.София) – Владислав Димитриев (ТК "Капралев", гр.Бургас) 6:3, 6:3

Красимир Мартинов (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Красимир Ангарски (ТК "Левски", гр.София) 7:5, 4:6, 6:1

№2 Борислав Атанасов (ТК "Тунджа", гр. Ямбол) – Максим Табаков (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) 6:2, 6:1

Момчета, 1/8-финали:

№1 Александър Гендов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Мартин Маринов (ТК "Некст Джен", гр.София)

№8 Симеон Байчев (ТК "Некст Джен", гр.София) –Алекс Алаши (ТК "Некст Джен",гр. София)

№3 Златан Йорданов (ТК "Авеню", гр.Бургас) –Максим Тодоров (ТК "15:40", гр.София)

№5 Николай Николов (ТК "Авеню", гр.Бургас) –Господин Иванов (ТК "Тунджа", гр. Ямбол)

№6 Христо Рашков (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив) –Ивелин Василев (ТК "Авеню", гр.Бургас)

№4 Микаел Иванов (ТК "Раковски Бомел 9", гр.Враца) – Георги Радев (ТК "Приста 2011", гр.Русе)

Теодор Николчовски (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Георги Минков (ТК "15:40", гр.София)

№2 Борислав Атанасов (ТК "Тунджа", гр. Ямбол) –Красимир Мартинов (ТК "Бароко Спорт", гр.София)

Момичета, 1/16-финали:

№1 Карла Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – Магдалена Кунчева (ТК "Локомотив 1929", гр.София) 6:3, 6:0

Виктория Константинова (ТК "Велто", гр.Варна) – Грациела Константинова (ТК "Велто", гр.Варна) 6:4, 6:4

Габриела Димитрова (ТК "Некст Джен", гр.София) – Елена Митинова (ТК "Велто", гр.Варна) 6:2, 6:2

№6 Ния Синчанова ( ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – София Жечева (ТК "Левски", гр.София) 6:4, 6:0

№3 Лора Георгиева (ТК "Дема", гр.София) – Мария Колева (ТК "Албена", гр.Пловдив) 6:3, 6:4

Михаела Тодорова (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) – Виктория Груйовска (ТК "Некст Джен", София) 4:6, 7:5, 3:0 и л.з. за Груйовска

Ния Кафалджиева (ТК "Про спорт", гр.София) – Рая Найденова ( ТК "Изида", гр.Добрич) 6:1, 6:0

№8 Рая Карабова (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) – Мирия Радевска (ТК "15:40", гр.София) 6:2, 6:2

№7 Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Дарина Енчева (ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол) 6:1, 4:6, 6:3

Вивиан Бесалева (ТК "Фаворит", гр.Пазарджик) – Паола Крилчева (ТК "Локомотив 1929", гр.София) 6:1, 6:4

Рамона Алексеева (ТК "Приста 2011", гр.Русе) – Ева Чипилска (ТК "Изида", гр.Добрич) 6:0, 6:2

№4 Юлияна Димитрова (ТК "Малееви", гр.София) – Каролина Будикянова (ТК "Дема", гр.София) 6:0, 6:0

№5 Ния Проданова (ТК "МГ Спорт", гр.София) – Каталина Йовчева (ТК "Велто", гр.Варна) 6:0, 6:3

Кайра Алексиева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – Преслава Веселинова (ТК "Добротица", гр. Добрич) 6:4, 6:1

Дениз Николчева (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Мария Тодорова (ТК "Фаворит", гр.Пазарджик) 6:2, 7:5

№2 Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Адриана Василева (ТК "Бароко Спорт", гр.София)

Момичета, 1/8-финали:

№1 Карла Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – Виктория Константинова (ТК "Велто", гр.Варна)

№6 Ния Синчанова ( ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Габриела Димитрова (ТК "Некст Джен", гр.София)

№3 Лора Георгиева (ТК "Дема", гр.София) – Михаела Тодорова (ТК "Локо 98", гр.Пловдив)

№8 Рая Карабова (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) –Ния Кафалджиева (ТК "Про спорт", гр.София)

№7 Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Вивиан Бесалева (ТК "Фаворит", гр.Пазарджик)

№4 Юлияна Димитрова (ТК "Малееви", гр.София) –Рамона Алексеева (ТК "Приста 2011", гр.Русе)

№5 Ния Проданова (ТК "МГ Спорт", гр.София) –Кайра Алексиева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково)

№2 Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Дениз Николчева (ТК "Бароко Спорт", гр.София)

Програма:

17.06.2025 - Втори кръг основна схема и 1/8 финали двойки

18.06.2025 - 1/8 финали сингъл и 1/4 финали двойки

19.06.2025 - 1/4 финали сингъл и 1/2 финали двойки

20.06.2025 - 1/2 финали сингъл и Финали двойки

21.06.2025 - Финали сингъл