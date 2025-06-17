Известни са осминафиналистите на Държавното до 12 г. в Бургас

На базата на ТК "Авеню", гр.Бургас се изиграха срещите от 1/16-финалите на Държавното лично първенство по тенис на открито за момчета и момичета до 12 годишна възраст.
Момчета, 1/16-финали:
№1 Александър Гендов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Александър Бойдев (ТК "Некст Джен", гр.София) 6:1, 6:2
Мартин Маринов (ТК "Некст Джен", гр.София) – Даниел Ценов (ТК "Егалите", гр.Несебър) 6:3, 7:6(4)
Алекс Алаши (ТК "Некст Джен",гр. София) – Андрей Андреев (ТК "Хемус", гр.Велико Търново) 6:4, 6:1
№8 Симеон Байчев (ТК "Некст Джен", гр.София) – Андрей Бъчваров (ТК "Малееви", гр.София) 6:1, 6:1
№3 Златан Йорданов (ТК "Авеню", гр.Бургас) – Иван Манделев (ТК "Кърджали", гр.Кърджали) 6:1, 6:0
Максим Тодоров (ТК "15:40", гр.София) – Даниел Палмър (ТК "Изида", гр.Добрич) 6:1, 6:2
Господин Иванов (ТК "Тунджа", гр. Ямбол) – Артър-Кирил Роджерс (ТК "Некст Джен", гр.София) 6:1, 6:1
№5 Николай Николов (ТК "Авеню", гр.Бургас) – Кристиан Димитров (ТК "Добротица", гр. Добрич) 6:4, 7:5
№6 Христо Рашков (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив) – Слави Георгиев (ТК "Некст Джен", гр.София) 6:2, 6:3
Ивелин Василев (ТК "Авеню", гр.Бургас) – Митко Генов (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) 6:4, 6:2
Георги Радев (ТК "Приста 2011", гр.Русе) – Давид Стоянчов (ТК "15:40", гр.София) 7:6(2), 6:2
№4 Микаел Иванов (ТК "Раковски Бомел 9", гр.Враца) – Теодор Стефанов (ТК "Некст Джен", гр.София) 6:1, 6:1
Теодор Николчовски (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – №7 Даниел Васев (ТК "Дема", гр.София) 6:3, 6:1
Георги Минков (ТК "15:40", гр.София) – Владислав Димитриев (ТК "Капралев", гр.Бургас) 6:3, 6:3
Красимир Мартинов (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Красимир Ангарски (ТК "Левски", гр.София) 7:5, 4:6, 6:1
№2 Борислав Атанасов (ТК "Тунджа", гр. Ямбол) – Максим Табаков (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) 6:2, 6:1
Момчета, 1/8-финали:
№1 Александър Гендов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Мартин Маринов (ТК "Некст Джен", гр.София)
№8 Симеон Байчев (ТК "Некст Джен", гр.София) –Алекс Алаши (ТК "Некст Джен",гр. София)
№3 Златан Йорданов (ТК "Авеню", гр.Бургас) –Максим Тодоров (ТК "15:40", гр.София)
№5 Николай Николов (ТК "Авеню", гр.Бургас) –Господин Иванов (ТК "Тунджа", гр. Ямбол)
№6 Христо Рашков (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив) –Ивелин Василев (ТК "Авеню", гр.Бургас)
№4 Микаел Иванов (ТК "Раковски Бомел 9", гр.Враца) – Георги Радев (ТК "Приста 2011", гр.Русе)
Теодор Николчовски (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Георги Минков (ТК "15:40", гр.София)
№2 Борислав Атанасов (ТК "Тунджа", гр. Ямбол) –Красимир Мартинов (ТК "Бароко Спорт", гр.София)
Момичета, 1/16-финали:
№1 Карла Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – Магдалена Кунчева (ТК "Локомотив 1929", гр.София) 6:3, 6:0
Виктория Константинова (ТК "Велто", гр.Варна) – Грациела Константинова (ТК "Велто", гр.Варна) 6:4, 6:4
Габриела Димитрова (ТК "Некст Джен", гр.София) – Елена Митинова (ТК "Велто", гр.Варна) 6:2, 6:2
№6 Ния Синчанова ( ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – София Жечева (ТК "Левски", гр.София) 6:4, 6:0
№3 Лора Георгиева (ТК "Дема", гр.София) – Мария Колева (ТК "Албена", гр.Пловдив) 6:3, 6:4
Михаела Тодорова (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) – Виктория Груйовска (ТК "Некст Джен", София) 4:6, 7:5, 3:0 и л.з. за Груйовска
Ния Кафалджиева (ТК "Про спорт", гр.София) – Рая Найденова ( ТК "Изида", гр.Добрич) 6:1, 6:0
№8 Рая Карабова (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) – Мирия Радевска (ТК "15:40", гр.София) 6:2, 6:2
№7 Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Дарина Енчева (ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол) 6:1, 4:6, 6:3
Вивиан Бесалева (ТК "Фаворит", гр.Пазарджик) – Паола Крилчева (ТК "Локомотив 1929", гр.София) 6:1, 6:4
Рамона Алексеева (ТК "Приста 2011", гр.Русе) – Ева Чипилска (ТК "Изида", гр.Добрич) 6:0, 6:2
№4 Юлияна Димитрова (ТК "Малееви", гр.София) – Каролина Будикянова (ТК "Дема", гр.София) 6:0, 6:0
№5 Ния Проданова (ТК "МГ Спорт", гр.София) – Каталина Йовчева (ТК "Велто", гр.Варна) 6:0, 6:3
Кайра Алексиева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – Преслава Веселинова (ТК "Добротица", гр. Добрич) 6:4, 6:1
Дениз Николчева (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Мария Тодорова (ТК "Фаворит", гр.Пазарджик) 6:2, 7:5
№2 Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Адриана Василева (ТК "Бароко Спорт", гр.София)
Момичета, 1/8-финали:
№1 Карла Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – Виктория Константинова (ТК "Велто", гр.Варна)
№6 Ния Синчанова ( ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Габриела Димитрова (ТК "Некст Джен", гр.София)
№3 Лора Георгиева (ТК "Дема", гр.София) – Михаела Тодорова (ТК "Локо 98", гр.Пловдив)
№8 Рая Карабова (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) –Ния Кафалджиева (ТК "Про спорт", гр.София)
№7 Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Вивиан Бесалева (ТК "Фаворит", гр.Пазарджик)
№4 Юлияна Димитрова (ТК "Малееви", гр.София) –Рамона Алексеева (ТК "Приста 2011", гр.Русе)
№5 Ния Проданова (ТК "МГ Спорт", гр.София) –Кайра Алексиева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково)
№2 Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Дениз Николчева (ТК "Бароко Спорт", гр.София)
Програма:
17.06.2025 - Втори кръг основна схема и 1/8 финали двойки
18.06.2025 - 1/8 финали сингъл и 1/4 финали двойки
19.06.2025 - 1/4 финали сингъл и 1/2 финали двойки
20.06.2025 - 1/2 финали сингъл и Финали двойки
21.06.2025 - Финали сингъл