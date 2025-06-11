Известни са осминафиналистите на сингъл на Държавното до 14 г.

На базата на ТК "Фаворит", гр.Пазарджик се изиграха срещите от първия кръг на основните схеми на Държавното лично първенство по тенис на открито за юноши и девойки до 14 годишна възраст.
Юноши, 1/16-финали:
№1 Мартин Валеов (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Иван Илиев (ТК "Малееви", гр.София) 6:0, 6:2
Калоян Гайдаджиев (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) – Борис Радков (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив) 6:1, 6:1
Борислав Гергинов (ТК "Раковски Бомел 9", гр. Враца) – Симеон Байчев (ТК "Некст Джен", гр. София) 4:6, 6:4, 6:1
№6 Камен Иванов (ТК "Изида", гр.Добрич) – Чавдар Рагин (ТК "Малееви", гр.София) 6:3, 6:4
Андрей Грозданов (ТК "Пазарджик", гр.Пазарджик) – №4 Кирил Георгиев-Хинков (ТК "Каратанчева", гр. София) 6:3, 5:7, 6:2
Христо Рашков (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив) – Георги Димитров (ТК "Албена", гр.Пловдив) 6:3, 6:2
Иван Христакиев (ТК "Академия Йорданови", гр. София) – Ясен Божков (ТК "Фаворит", гр.Пазарджик) 6:2, 6:2
№8 Николай Рачев (ТК "Изида", гр.Добрич) – Теодор Янков (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) 5:7, 7:5, 6:3
№5 Никола Павлов (ТК "Про спорт", гр.София) – Виктор Георгиев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) 6:3, 7:5
Стефан Телкеджиев (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) – Мартин Желев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) 4:6, 6:2, 6:0
Самуил Пиронков (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив) – Златан Йорданов (ТК "Авеню", гр.Бургас) 6:3, 6:4
Дамян Аврамовски (ТК "Локомотив 1929", гр. София) – №3 Якоб Ясин (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) 6:4, 7:6(5)
№7 Стоян Паяков (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) – Андрей Илев (ТК "Каратанчева", гр. София) 6:2, 6:2
Емил Алексиев (ТК "Дема", гр.София) – Веселин Стоев (ТК "Пазарджик", гр.Пазарджик) 6:1, 6:1
Йоан Трендафилов (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Божидар Пелтешки (ТК "Троян СТК", гр.Троян) 7:6(7), 6:1
№2 Бруно Дженев (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Филип Ненчев (ТК "Раковски Бомел 9", Враца) 6:4, 6:3
Юноши, 1/8-финали:
№1 Мартин Валеов (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Калоян Гайдаджиев (ТК "Локомотив", гр.Пловдив)
№6 Камен Иванов (ТК "Изида", гр.Добрич) –Борислав Гергинов (ТК "Раковски Бомел 9", гр. Враца)
Андрей Грозданов (ТК "Пазарджик", гр.Пазарджик) – Христо Рашков (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив) –
№8 Николай Рачев (ТК "Изида", гр.Добрич) – Иван Христакиев (ТК "Академия Йорданови", гр. София)
№5 Никола Павлов (ТК "Про спорт", гр.София) –Стефан Телкеджиев (ТК "Локо 98", гр.Пловдив)
Самуил Пиронков (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив) –Дамян Аврамовски (ТК "Локомотив 1929", гр. София)
№7 Стоян Паяков (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) –Емил Алексиев (ТК "Дема", гр.София)
№2 Бруно Дженев (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Йоан Трендафилов (ТК "Бароко Спорт", гр.София)
Девойки, 1/16-финали:
№1 Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Лора Георгиева (ТК "Дема", гр.София) 6:3, 6:1
Грейс Георгиева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Каролина Подлипска (ТК "Русе", гр.Русе) 7:6(4), 7:6 (6)
Карла Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – Рамона Алексеева (ТК "Приста 2011", гр.Русе) 6:1, 7:5
№7 Пламена Кукенска (ТК "Троян СТК", гр.Троян) – Дениз Николчева (ТК "Бароко Спорт", гр.София) 7:6(4), 6:1
№4 Катрин Кънева (ТК "Левски", гр.София) – Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) 6:2, 7:5
Ива Йорданова (ТК "Левски", гр.София) – Дария Владова (ТК "Люлин 6", гр. София) 6:2, 6:0
Рая Карабова (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) – Каролина Будикянова (ТК "Дема", гр.София) 6:2, 6:1
№8 Изабела Жечева (ТК "Левски", гр.София) – Мария Мотреникова (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) 6:1, л.з
№5 Симона Попова (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – Лара Борисова (ТК "Бароко Спорт", гр.София) 6:1, 6:1
Вивиан Бесалева (ТК "Фаворит", гр.Пазарджик) – Ния Стайкова (ТК "Бароко Спорт", гр.София) 6:2, 7:5
Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Ния Проданова (ТК "МГ Спорт", гр. София) 6:2, 6:3
№3 Мелани Стоичкова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Цветина Кирчева (ТК "Хепи Уин", гр.София) 6:1, 6:1
Нина Нокова (ТК "Малееви", гр.София) – №6 Зара Минева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) 0:6, 6:4, 7:6(4)
Йоана Тодорова (ТК "Велто", гр.Варна) – Паола Крилчева (ТК "Локомотив 1929", гр. София) 6:4, 6:1
Магдалена Кунчева (ТК "Локомотив 1929", гр. София) – Каталина Йовчева (ТК "Велто", гр.Варна) 6:2, 3:6, 6:3
№2 Илина Илиева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Виктория Врачанска (ТК "Левски", гр.София) 6:2, 6:4
Девойки, 1/8-финали:
№1 Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Грейс Георгиева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)
№7 Пламена Кукенска (ТК "Троян СТК", гр.Троян) –Карла Бързакова (ТК "НСА", гр.София)
№4 Катрин Кънева (ТК "Левски", гр.София) – Ива Йорданова ( ТК "Левски", гр.София)
№8 Изабела Жечева (ТК "Левски", гр.София) – Рая Карабова (ТК "Локомотив", гр.Пловдив)
№5 Симона Попова (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – Вивиан Бесалева (ТК "Фаворит", гр.Пазарджик)
№3 Мелани Стоичкова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора)
Нина Нокова (ТК "Малееви", гр.София) – Йоана Тодорова (ТК "Велто", гр.Варна)
№2 Илина Илиева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) –Магдалена Кунчева (ТК "Локомотив 1929", гр. София)
Програма:
11.06 1/8-финали сингъл и 1/2-финали двойки
12.06 1/4-финали сингъл и финали двойки
13.06. Полуфинали сингъл
14.06. Финали сингъл