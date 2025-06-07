"Перфектният тенисист" с Валентин Димов

Сигурни сме, че вече добре познавате любимата ви рубрика „Перфектният футболист“.

Този път, по повод горещите емоции около турнира "Ролан Гарос", решихме да я пренесем в света на тениса. Представяме ви „Перфектният тенисист“ на Валентин Димов.

Той състави своята идеална комбинация от тенис умения, като подбра най-добрите според него играчи в категориите: бекхенд, бекхенд с една ръка, форхенд, сервис, воле, смач и ретур.

Любопитни ли сте кои имена влизат в неговия тенис елит? Гледайте видеото, публикувано в социалните мрежи на Sportal.bg!