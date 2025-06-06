Ясен е съставът за лагера на националния отбор за мъже до 20 г.

елекционерът на националния отбор на България по баскетбол за мъже до 20 години Асен Николов и неговите помощници Веселин Веселинов и Николай Николов определиха състава, който ще се подготвя за Европейското първенство за тази възраст в дивизия Б.

Лагерът ще се проведе в Панагюрище и започва в неделя 8 юни, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

Пълен списък на селектираните състезатели:

Кристиян Челенков Берое Стара Загора

Димитър Стамов Академик

Георги Цеков Спартак Плевен

Иво Користилов Балкан Ботевград

Стефан Михайлов Балкан Ботевград

Кристиян Василeв Балкан Ботевград

Максим Бочев Левски София

Момчил Кадиев Левски София

Станислав Хинков Левски София

Иван Димитров Рилски спортист

Кристиян Желев Берое Стара Загора

Кристиян Попов Little Rock Trojans USA

Джереми Колев SV Fellbach Flashers

Теодор Трифонов SBA Spain

Баръш Мустафа Шумен

Петър Ралчев Академик Пловдив

Ерсан Биджил Турция