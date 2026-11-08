Шеф в Партизан: Искаме всички трофеи

Директорът на Партизан Владимир Мицов говори за амбициите на „черно-белите“ през настоящия сезон и разкри как раздялата с Желко Обрадович е повлияла на позициите на клуба на трансферния пазар.



В обширно интервю за подкаста „4х10“ Мицов говори за напускането на Обрадович, промените в Партизан и целите през този сезон.

През лятото клубът срещна трудности с привличането на определени баскетболисти като Армони Брукс и Уендъл Мур.

"През лятото се сблъскахме с реалността след напускането на Желко, идването на Пеняроя и освобождаването на няколко играчи с цел изчистване на състава и промяна на негативната атмосфера, която цареше тогава. Приемам това като своеобразно оздравяване след поредица от неприятни ситуации. Очевидно всичко това оказа влияние върху привличането на големи играчи и утвърдени имена. Точно както ние събираме информация от други клубове и агенти за потенциалните попълнения, така и те са се интересували каква е обстановката при нас. Това най-вероятно е повлияло на решенията им. Напълно възможно е някои от тях да са избрали други отбори, въпреки че Партизан е можел да им предложи по-добри финансови условия в онзи момент.", заяви Владимир Мицов.

Запитан дали напусналите Партизан баскетболисти са говорили негативно за клуба, той коментира:

"Не знам точно как да се изразя. Пристигнах в клуба в началото на този сезон. Дотогава, естествено, следях събитията. Имам свои източници, познавам хора и общувам с тях, но не бих навлизал в детайли. Точно както ние правим проучвания за играчи, така и те си говорят помежду си. Със сигурност е имало контакти и въпроси. Винаги е така – ще има доволни и недоволни състезатели. Всеки има своя гледна точка. Дали това е повлияло? Най-вероятно да."

По всичко личи, че раздялата с Желко Обрадович е отслабила преговорните позиции на Партизан.

"Още в началото споменах, че след напускането на Желко клубът остана сериозно наранен поради редица причини. Той беше тук близо четири години и половина. И обществеността, и отборът бяха свикнали с него, а името му естествено се използваше при преговорите. Когато ти се обади Желко, най-титулуваният треньор в Евролигата, и ти каже, че иска да работи с теб, на практика половината работа е свършена. Остава само финансовата част. С идването му се създаде невероятна атмосфера сред феновете, залата беше разпродадена постоянно както в Адриатическата лига, така и в Евролигата. Всичко това оказваше влияние. С напускането на Желко и на отделни играчи репутацията на клуба вероятно пострада в известна степен. Партизан беше наранен, а сега работим по неговото оздравяване. Това се отрази и на преговорите, и на шансовете да привлечем големи имена през лятото. Променихме обаче до известна степен игровата си философия и смятам, че показваме отличен баскетбол, въпреки контузиите от началото на сезона. Сезонът е дълъг, но в момента сме на много добро ниво и сме доволни. Единствено поражението от АСВЕЛ в Лион бих определил като грешка. Всичко останало според мен бе в рамките на очакваното."

Мицов остави отворена вратата за допълнителни промени в състава в хода на сезона.

"Винаги сме активни на пазара, тъй като сезонът е дълъг, а контузиите, за съжаление, са част от спорта. Това не се случва само на нас, другите отбори също имат сходни проблеми. Но има бюджетни ограничения, а съществуват и правила за броя регистрирани играчи в даден момент. От една страна разбирам привържениците, но от друга не е редно при всяка контузия веднага да се търси ново попълнение. Какво ще стане, когато всички се възстановят и съставът бъде пълен? Тогава ще имаме твърде много играчи. Разбира се, подкрепям идеята за дълга скамейка, защото програмата изисква съчетаване на Евролигата и Адриатическата лига, ротации и почивка за ключови фигури. Но трябва да се балансира във всяко отношение."

Мицов разкри и какви са амбициите на „черно-белите“ през този сезон.

"Мога да говоря от името на клуба, но аз лично винаги съм се целял към най-високото, без значение дали е изглеждало реалистично, скромно или пресилено. Защо? Ако ние като ръководство не вярваме в максималните цели, как ще кажа на играчите: „Трябва да спечелим трофей“. Не мога да привлека състезател и да му кажа: „Виж, ние се борим за плейофи, за десето място или да не изпаднем“. Не. Аз се боря за титли. Опитвам се да предам този манталитет на момчетата и те да почувстват това напрежение – да знаят, че можем да победим всеки. И Панатинайкос като гост, и Фенербахче, и Реал Мадрид. Така съм разсъждавал през цялата си кариера и продължавам да мисля по този начин."

Следователно целите остават максимални.

"Искаме всички трофеи, разбира се: Адриатическата лига, сръбското първенство (КЛС), Купата. Що се отнася до Евролигата, целта е плейофи, нека не се заблуждаваме. Не можем веднага да заявим, че ще я спечелим – някой би казал: „Вие сте луди, това е нереално“. Смятам обаче, че заслужаваме място в плейофите. Има много отбори с далеч по-големи инвестиции, но финансите не са единственото мерило. Годините са доказали, че бюджетът на хартия не печели мачове, печелят ги играчите. В момента плейофите са напълно постижима цел за този състав. Сезонът е дълъг и контузиите объркват плановете, но според начина, по който играем и функционираме, вярвам, че можем да стигнем дотам. Бих искал да играем в елиминациите, защото Партизан го заслужава."

Класиране в Евролигата:

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google