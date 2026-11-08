Александър Папазов пред Sportal.bg: Предстои ни доста тежък мач с Ботев Враца

Отборът на Левски загуби с 82-96 от Миньор 2015 в среща от петия кръг на Sesame Национална баскетболна лига, изиграла се днес в столичната зала "Триадица". След двубоя старши треньорът на "сините" Александър Папазов говори пред Sportal.bg.

"Бих казал, че това е изключително силен отбор на Миньор. Целта ни за днес беше да ги свалим под точките, които вкарват средно на мач и успяхме да го направим. Но и това не ни достигна, тъй като през втората част много грешки в нападение, много грешки в защита, доведоха до 13-37 във втората част, което в края на мача именно това даде разликата. Първата част е 2 за Миньор, третата част е 5 за Левски и четвъртата част е 7 за Левски."

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Той коментира и играта на гарда на Миньор 2015 Джеремайн Хед.



"Смятам, че този гард дава огромна разлика в този отбор. Не искам да омаловажавам труда на всеки един от другите играчи на Миньор, но за мен този играч за мен е повече от половин отбор разлика. Той може да подава, да вкарва."

Папазов разкри и очакванията си за следващия мач на Левски срещу Ботев Враца.



"Излизаме срещу Ботев Вараца, те са млад отбор като нас и идват срещу много важна за тях победа срещу отбора на Берое вкъщи. Другата седмица ще ни посрещнат пак като домакини в Ботевград да играем срещу тях. Смятам, че ще бъде доста тежък мач. Срещнахме се в контролите с Ботев Враца, но не мога да си вадя изводи от предсезонните мачове, защото ако трябва да си вадя изводи от предсезонната подготовка отборът на Левски играеше в пъти по-добре. Но виждаме, че предсезонната подготовка няма общо с всички мачове."

А на въпроса "Защо Левски играеше по-добре в предсезонната подготовка, отколкото сега?", той отговори така:



"Защото, както видяхте през второто полувреме отборът играеше с движение на топката. Всеки играеше за другия, а не да има един точконосител и другите да стоят и да гледат. Целта на нашият отбор и моите искания за този отбор са да играе бързо, да се вдижи топката и да се правят колкото може повече асистенции, защото така идва по-голяма възможност за лесни кошове. Играем бързо, когато движим топката. Днес, изключваме втората част, имаме 29 асистенции. При по-нормално изиграна втора част, смятам че можеше да вземем мача и смятам, че асистенции, което е моят таргет, който гледам след мача, нямаше да бъдат 29, щяха да са на над 30, което смятам, че е доста силен отборен мач."

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Снимки: Sportal.bg