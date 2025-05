Решихме Гьокереш да остане в Спортинг, каза чичо му

❗️😅 Tio do Gyökeres: “Ontem ao jantar decidimos que ele (Viktor) tem de ficar no Sporting.”



“Acho e espero que fique. Nós adoramos isto, é incrível. O país, as pessoas, o Sporting…”



“Estivémos cá o ano passado, é o mesmo espírito. Sem palavras, sente-se muito o clube.” pic.twitter.com/683IHuJ4sx