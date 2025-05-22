Всички победители в Лига Европа

Всички победители в турнира Лига Европа, Купата на панаирните градове и Купата на УЕФА:

1958 Барселона (Испания)

1960 Барселона (Испания)

1961 Рома (Италия)

1962 Валенсия (Испания)

1963 Валенсия (Испания)

1964 Сарагоса (Испания)

1965 Ференцварош (Унгария)

1966 Барселона (Испания)

1967 Динамо Загреб (Хърватия)

1968 Лийдс Юнайтед (Англия)

1969 Нюкасъл Юнайтед (Англия)

1970 Арсенал (Англия)

1971 Лийдс Юнайтед (Англия)

1972 Тотнъм (Англия)

1973 Ливърпул (Англия)

1974 Фейенорд (Нидерландия)

1975 Борусия Мьонхенгладбах (Германия)

1976 Ливърпул (Англия)

1977 Ювентус (Италия)

1978 ПСВ Айндховен (Холандия)

1979 Борусия Мьонхенгладбах (Германия)

1980 Айнтрахт Франкфурт (Германия)

1981 Ипсуич (Англия)

1982 ИФК Гьотеборг (Швеция)

1983 Aндерлехт (Белгия)

1984 Тотнъм (Англия)

1985 Реал Мадрид (Испания)

1986 Реал Мадрид (Испания)

1987 ИФК Гьотеборг (Швеция)

1988 Байер Леверкузен (Германия)

1989 Наполи (Италия)

1990 Ювентус (Италия)

1991 Интер (Италия)

1992 Aякс (Нидерландия)

1993 Ювентус (Италия)

1994 Интер (Италия)

1995 Парма (Италия)

1996 Байерн Мюнхен (Германия)

1997 Шалке 04 (Германия)

1998 Интер (Италия)

1999 Парма (Италия)

2000 Галатасарай (Турция)

2001 Ливърпул (Англия)

2002 Фейенорд (Нидерландия)

2003 Порто (Португалия)

2004 Валенсия (Испания)

2005 ЦСКА Moсква (Русия)

2006 Севиля (Испания)

2007 Севиля (Испания)

2008 Зенит (Русия)

2009 Шахтьор Донецк (Украйна)

2010 Aтлетико Мадрид (Испания)

2011 Порто (Португалия)

2012 Атлетико Мадрид (Испания)

2013 Челси (Англия)

2014 Севиля (Испания)

2015 Севиля (Испания)

2016 Севиля (Испания)

2017 Манчестър Юнайтед (Англия)

2018 Атлетико Мадрид (Испания)

2019 Челси (Англия)

2020 Севиля (Испания)

2021 Виляреал (Испания)

2022 Айнтрахт Франкфурт (Германия)

2023 Севиля (Испания)

2024 Аталанта (Италия)

2025 Тотнъм (Англия)

* Турнирът носи името Купа на панаирните градове в периода 1958-1971 година и не се провежда през 1959 година.

* От 1972 до 2009 година надпреварата се казва турнир за Купата на УЕФА.

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Снимки: Gettyimages