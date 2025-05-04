Резултати, голмайстори и класиране след 33-ия кръг на Югоизток

Вчера се изиграха всички двубои от 33-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерът Черноморец (Бургас) победи Созопол в морското дерби като гост, а вторият Спартак (Пловдив) също постигна категоричен успех над Саяна (Хасково).

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

3 май 2025 г., събота, 18:00 ч:

ФК Ямбол (Ямбол) - Димитровград (Димитровград) 2:0

1:0-Станислав Вълчев (10)

2:0-Петър Принджев (20)

Спартак (Пловдив) - Саяна (Хасково) 5:0

1:0-Апиф Ферадов (34)

2:0-Давор Илиев (57)

3:0-Владимир Айтов (68 дузпа)

4:0-Атанас Стамболов (73)

5:0-Тодор Тодоров (81 дузпа)

Асеновец (Асеновград) - Марица (Милево) 3:0

1:0-Антон Огнянов (4)

2:0-Иван Ангелов (33)

3:0-Стефан Николов (63)

Левски (Карлово) - Локомотив II (Пловдив) 3:0

1:0-Ангел Костов (21)

2:0-Ивелин Илиев (37 дузпа)

3:0-Ангел Костов (52)

Родопа (Смолян) - Гигант (Съединение) 0:1

0:1-Александър Андонов (78)

Марица (Пловдив) - ФК Свиленград (Свиленград) 7:0

1:0-Валери Домовчийски (11)

2:0-Георги Трифонов (38)

3:0-Олджай Алиев (39)

4:0-Валери Домовчийски (53)

5:0-Георги Трифонов (58)

6:0-Олджай Алиев (77)

5:0-Георги Трифонов (89)

Ботев III (Пловдив) - Атлетик (Куклен) 6:0

1:0-Велиян Видолов (34)

2:0-Светослав Тодоров (54)

3:0-Константин Павлов (64)

4:0-Константин Павлов (68)

5:0-Димитър Диклиев (75)

6:0-Константин Павлов (82)

Созопол (Созопол) - Черноморец (Бургас) 1:3

0:1-Живко Петков (9)

0:2-Димо Бакалов (26)

0:3-Станислав Маламов (70)

1:3-Борислав Трендафилов (78)

Загорец (Нова Загора) - Розова долина (Казанлък) 1:1

0:1-Венцислав Иванов (51)

1:1-Пламен Иванов (82)

Секирово (Раковски) - Карнобат (Карнобат) 3:0 служебен