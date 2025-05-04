Резултати, голмайстори и класиране след 33-ия кръг на Югоизток

Вчера се изиграха всички двубои от 33-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерът Черноморец (Бургас) победи Созопол в морското дерби като гост, а вторият Спартак (Пловдив) също постигна категоричен успех над Саяна (Хасково).
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
3 май 2025 г., събота, 18:00 ч:
ФК Ямбол (Ямбол) - Димитровград (Димитровград) 2:0
1:0-Станислав Вълчев (10)
2:0-Петър Принджев (20)
Спартак (Пловдив) - Саяна (Хасково) 5:0
1:0-Апиф Ферадов (34)
2:0-Давор Илиев (57)
3:0-Владимир Айтов (68 дузпа)
4:0-Атанас Стамболов (73)
5:0-Тодор Тодоров (81 дузпа)
Асеновец (Асеновград) - Марица (Милево) 3:0
1:0-Антон Огнянов (4)
2:0-Иван Ангелов (33)
3:0-Стефан Николов (63)
Левски (Карлово) - Локомотив II (Пловдив) 3:0
1:0-Ангел Костов (21)
2:0-Ивелин Илиев (37 дузпа)
3:0-Ангел Костов (52)
Родопа (Смолян) - Гигант (Съединение) 0:1
0:1-Александър Андонов (78)
Марица (Пловдив) - ФК Свиленград (Свиленград) 7:0
1:0-Валери Домовчийски (11)
2:0-Георги Трифонов (38)
3:0-Олджай Алиев (39)
4:0-Валери Домовчийски (53)
5:0-Георги Трифонов (58)
6:0-Олджай Алиев (77)
5:0-Георги Трифонов (89)
Ботев III (Пловдив) - Атлетик (Куклен) 6:0
1:0-Велиян Видолов (34)
2:0-Светослав Тодоров (54)
3:0-Константин Павлов (64)
4:0-Константин Павлов (68)
5:0-Димитър Диклиев (75)
6:0-Константин Павлов (82)
Созопол (Созопол) - Черноморец (Бургас) 1:3
0:1-Живко Петков (9)
0:2-Димо Бакалов (26)
0:3-Станислав Маламов (70)
1:3-Борислав Трендафилов (78)
Загорец (Нова Загора) - Розова долина (Казанлък) 1:1
0:1-Венцислав Иванов (51)
1:1-Пламен Иванов (82)
Секирово (Раковски) - Карнобат (Карнобат) 3:0 служебен