Гол след гол: 35 попадения в завършилите срещи от десетия кръг при U16

Десетият кръг в Елитната група до 16 години предложи истинско голово шоу. В седемте завършили двубоя бяха отбелязани общо 35 попадения.

Срещата между Черноморец 1919 и Левски бе прекратена поради лошите метеорологични условия.

Най-убедителната победа постигна Национал, който се наложи с 12:0 над Академик (Пловдив). Лудогорец победи Арда с 6:0, а Ботев (Пловдив) записа категоричен успех с 5:0 срещу Пирин.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от завършилите срещи в десетия кръг на първенството.

Насладете се на головете от десетия кръг в Елитната група до 16 години!

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